Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Es gab keine Punkte, dafür aber viele Komplimente für den SV Sandhausen beim 0:1 gegen den 1. FC Köln. "Hier gefällt es mir, hier riecht es nach Fußball", sagte Peter Stöger. Der Kölner Trainer fühlte sich an seine Zeit in Österreich erinnert. "Obwohl nicht alle Erstligisten so ein nettes Stadion haben."

Winfried Gröbner war bis 2005 eineinhalb Jahrzehnte lang erst Trainer und dann Manager beim SSV Reutlingen. Der Sachse, der jetzt für den VfL Wolfsburg scoutet, kennt den Hardtwald von vielen Gastspielen in der Oberliga. Gröbner lüpft den Hut: "Es ist unglaublich, was sich hier getan hat. Jedes Mal, wenn ich komme, ist das Stadion wieder ein Stück größer und feiner geworden."

Erich Balles kann sich bestätigt fühlen. Bis 1999 führte der Metzgermeister den SV Sandhausen, machte ihn zum "FC Bayern der Oberliga". Dann übergab er in jüngere Hände. "Auf diese Entscheidung bin ich stolz", sagt Balles, der mittlerweile Ehrenpräsident ist. "Was Jürgen Machmeier auf die Beine gestellt hat, ist schlicht und einfach sensationell", lobt er seinen Nachfolger.

Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Gestern wurden die neue Geschäftsstelle und der Fanshop eröffnet. Marketing-Chefin Manuela Weis hatte gleich am ersten Tag alle Hände voll zu tun. Im Sommer soll das Fassungsvermögen des Stadions erweitert und auch mehr Komfort geschaffen werden.

Danach wird hoffentlich mal das Schild "Ausverkauft" am Tor hängen. Auch gegen Köln blieben - wie schon gegen Karlsruhe und Kaiserslautern - einige Plätze leer. "Wir hätten 2.000 Sitzplatzkarten mehr verkaufen können", bedauert Geschäftsführer Otmar Schork. Auf einem Restkontingent von Stehplatz-Tickets blieb der Zweitligist dagegen sitzen.

"Wir werden die Leute schon noch von der Couch wegholen", ist Trainer Alois Schwartz zuversichtlich. Nach Jahren der Fluktuation spricht alles dafür, dass Kontinuität Einzug hält. Timo Achenbach, Marco Thiede und Denis Linsmayer haben ihre Verträge verlängert. Seyi Olajengbesi könnte der nächste sein. "Vielleicht schon in einer Woche", verriet der 33-jährige Nigerianer.

Dagegen mochte Julian Schauerte keinen Zeitpunkt nennen. Auch die Eltern hielten sich bedeckt. Vater Franz-Josef, ein dynamischer Sauerländer mit feschem Kaiser-Wilhelm-Bart, meinte: "Es gibt Interessenten, aber wie man weiß, fühlt sich Julian wohl in Sandhausen."

Diesen Eindruck gewann auch Dr. Pieter Beks, der gestern die Mannschaft medizinisch betreute. "Man spürt, dass die Jungs sich vertragen, der Zusammenhalt groß ist", sagte der Arzt aus Ziegelhausen.