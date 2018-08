Von Claus Weber

Sandhausen. Damit im Abstiegskampf der Spaß am Fußball nicht verloren geht, hat Hans-Jürgen Boysen in dieser Woche ein Trainingsspiel durchführen lassen. Das Besondere daran: Die Verlierer mussten die Sieger hinterher zum Weißwurstfrühstück einladen. Es soll eine nette Angelegenheit gewesen sein, verriet der Coach. Und er wies ausdrücklich darauf hin, dass die Spieler auf das obligatorische Weißbier, das zu solch einem Frühstück normalerweise dazu gehört, freiwillig und gerne verzichtet haben.

An der Disziplin liegt es nicht, dass der SV Sandhausen in der zweiten Fußballbundesliga auf der Stelle tritt. Im Gegenteil: "Bei uns stimmt alles, das Engagement im Training ist hervorragend.", erklärt der Trainer. Der Aufsteiger hat sich noch längst nicht aufgegeben. Trotz des vorletzten Tabellenplatzes, trotz der drei Punkte Rückstand zum Relegationsrang und den fünf Punkten zum rettenden Ufer.

Aber: Am Sonntag (13.30 Uhr/Scholz-Arena) im baden-württembergischen Derby beim VfR Aalen hilft nur ein Sieg weiter. Der Beste der drei Aufsteiger ist nach einer fantastischen Vorrunde ins Schlingern geraten. Die Mannschaft von der Ostalb hat keine ihrer letzten sechs Partien seit der Winterpause gewonnen und am vergangenen Freitag mit dem 1:6 beim FSV Frankfurt ihre bislang schlimmste Zweitligapleite hinnehmen müssen. "Die Aalener konnten nicht an die Leistungen der Vorrunde anknüpfen," weiß Hans-Jürgen Boysen und glaubt: "Diese Situation könnte für uns von Vorteil sein, wir müssen am Sonntag die Verunsicherung noch weiter provozieren."

Dann könnten sogar noch mal die Aalener in den Abstiegskampf geraten - trotz ihrer sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. "Bisher hat sich die Mannschaft sicher gefühlt", sagt Boysen, "jetzt fängt sie an nachzudenken, ob es doch noch einmal eng werden kann." Ein psychologischer Vorteil für den SV Sandhausen? Die Kurpfälzer sind mit dem Abstiegskampf vertraut.

Das jüngste 1:6 ist ungewöhnlich für die Württemberger. "Sie stehen in der Defensive eigentlich sehr stabil", weiß Boysen, "und sie sind sehr gefährlich über Konter. Unsere Angriffe müssen gut ab- und ausgewogen sein." Die Aalener hatten zuletzt personelle Sorgen, doch gegen Sandhausen ist Mittelstürmer Martin Dausch wohl wieder dabei, der zusammen mit Robert Lechleiter eine starke Offensive bildet. Im Sandhäuser Sturm war zuletzt dagegen der Wurm. "Wir müssen wieder mehr Gefahr und Durchschlagskraft zeigen", fordert Boysen. Dazu könnte der Trainer Mittelfeld und Sturm umbesetzen: "Wenn ich mit dem Gedanken spiele, etwas zu ändern, dann in der Offensiv-Abteilung."

Kehrt gar Nico Klotz nach langer Verletzungspause auf den linken Flügel zurück? Boysen: "Er fängt wieder an, in meinen Überlegungen eine Rolle zu spielen". Marcel Kandziora hat seine Rot-Sperre abgesessen, Tim Danneberg und Marco Pischorn, die zu Wochenbeginn wegen muskulärer Probleme pausiert haben, sollten in Aalen wieder dabei sein. Die Mannschaft wird von rund 250 Fans begleitet. Erstmals nutzen 150 die Bahn. Sie hoffen auf eine fröhliche Heimfahrt.

"In den letzten beiden Heimspielen haben wir keine Punkte geholt", sagt Hans-Jürgen Boysen "was wir zu Hause nicht geschafft haben, das wollen wir nun in Aalen korrigieren."

Sandhausen: Ischdonat - Schauerte, Pischorn, Olajengbesi, Achenbach - Fießer, Danneberg - Wooten, Ulm, Adler - Löning.