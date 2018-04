Karlsruhe. (dpa-lsw) Der Karlsruher SC will im Baden-Derby gegen Zweitliga-Konkurrent SV Sandhausen endlich den ersten Sieg des Jahres feiern. «Wir haben zweimal Unentschieden gespielt. Wir haben gute Ansätze gezeigt, aber das Schönste und das Wichtigste ist doch zu gewinnen», sagte KSC-Trainer Markus Kauczinski am Freitag. «Und das bedeutet, dass wir gegen Sandhausen noch einmal eine Schippe drauflegen müssen.» Weil den seit elf Spielen ungeschlagenen KSC und die Gäste in der Tabelle ganze drei Punkte trennen, erwartet der Fußball-Lehrer am Samstag (13.00 Uhr/Sky) ein «enges Spiel».

Kauczinski muss weiterhin ohne den rot-gesperrten Stürmer Dimitrij Nazarov auskommen. Offen ließ er, ob Mittelfeldspieler Dominic Peitz nach verbüßter Gelbsperre wieder in die Startelf zurückkehren wird.

Einen besonderen «Derby»-Druck verspürt der KSC im Wildparkstadion nicht. «Es ist schon etwas anderes, wenn 500 Sandhausener Fans im Block stehen oder die Hütte gegen Kaiserslautern mit 30 000 Zuschauern voll ist», meinte Kauczinski, der seit Donnerstag 44 Jahre alt ist. Das «schönste Geburtstagsgeschenk» würde er in einem Sieg nicht sehen. «So etwas würde ich meiner Mannschaft nie aufbürden.»