Von Claus Weber

Sandhausen. Vor vier Wochen herrschte eitel Sonnenschein am Hardtwald. Nach dem 1:0 über Paderborn schien es nicht so, als könne der SV Sandhausen noch einmal in die Bredouille geraten. Doch in den letzten vier Partien sammelten die Kurpfälzer nur ein einziges Pünktchen, rutschten vom siebten auf den zwölften Platz ab.

Noch ist der Abstand zu 1860 München auf dem Relegationsrang mit neun Punkten komfortabel. Aber: Heute Abend (18.30 Uhr, Sky) könnten die Löwen ihren Rückstand mit einem Heimsieg über die Kurpfälzer auf nur noch sechs Zähler verringern - damit wären sie wieder auf Schlagdistanz zu Sandhausen.

So abwegig ist das nicht, auch wenn die Statistik für den SVS spricht. In den letzten fünf Vergleichen gab’s drei Siege und zwei Unentschieden. "Das hat nichts zu heißen", sagt Trainer Alois Schwartz, "in dieser Saison sind schon viele Serien gerissen." Zum ersten Mal hat der SVS gegen Braunschweig gewonnen, unter Schwartz in Heidenheim gepunktet, aber auch gegen Bochum verloren.

Die Münchner haben sich in der Winterpause enorm verstärkt. "Sie setzen alles daran, den Abstieg zu verhindern", sagt Schwartz. Mit Sascha Mölders (Augsburg), Maximilian Beister (Mainz) und Aycicek Levent (Bremen) kamen drei Spieler aus der Bundesliga, mit Jan Mauersberger (Karlsruhe) und Goran Sukalo (Fürth) ein Duo aus der Zweiten Liga. Zuletzt holten die Löwen sieben Punkte in drei Spielen, feierten in Kaiserslautern ihren ersten Auswärtssieg. "Die sind nun sehr selbstbewusst", sagt Schwartz.

In Ehrfurcht erstarren brauchen die Sandhäuser deshalb aber nicht. Die jüngsten drei Niederlagen kassierten sie gegen die Spitzenteams Freiburg (2.), Bochum (4.) und Nürnberg (3.). "Gegen die Großen konnten wir mithalten", sagt Schwartz, war nur mit den Schiedsrichtern nicht zufrieden: "Die entscheidenden Szenen wurden gegen uns gepfiffen."

Heute beim Tabellensechzehnten in München und am Samstag daheim gegen den Fünfzehnten Düsseldorf treffen die Sandhäuser wieder auf andere Kaliber. Aber: Ein Scheitern gegen die Teams aus der Abstiegszone wiegt doppelt schwer.

Auf den gesperrten Philipp Klingmann muss der Coach verzichten. Für ihn wird Marco Thiede hinten rechts verteidigen. Dafür kann Schwartz wieder auf Linksaußen Jakub Kosecki zurückgreifen. "Ihn könnten wir gut gebrauchen", sagt der Coach über den polnischen Nationalspieler, der nach einer Bänderverletzung 2016 noch gar nicht spielen konnte. Kehrt Kosecki zurück, müssten vielleicht Thomas Pledl und Korbinian Vollmann draußen bleiben. Denn alle drei Sandhäuser Mittelfeldleute sind nicht die Größten, während die Löwen baumlange Kerle in Angriff und Abwehr haben. Das spricht auch für einen Einsatz von Ranisav Jovanovic als zweite Sturmspitze.

Jovanovic und Vollmann haben übrigens beim 1:1 im Hinspiel getroffen. Vollmann damals noch im Trikot der Löwen.

Gelingt’s ihnen erneut, könnte der SVS den Löwen wieder bis auf zwölf Punkte davonziehen - und am Hardtwald würde wieder eitel Sonnenschein herrschen.

Sandhausen: Kister - Thiede, Kister, Hübner, Paqarada - Linsmayer, Kulovits - Wooten, Kosecki - Bohaddouz, Jovanovic.