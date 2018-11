Von Michael Wilkening

Sandhausen. In der vergangenen Spielzeit gewannen die Zweitliga-Fußballer vom SV Sandhausen beim FSV Frankfurt mit 3:0 und spielten geradezu mit den Hessen - so überlegen war der SVS damals. Gestern ging es genau umgekehrt aus, das Team von Alois Schwartz verlor am heimischen Hardtwald mit 0:3 (0:0), musste einen "Genickschlag" (Schwartz) hinnehmen, doch überlegen waren die Frankfurter eigentlich nicht. Sie machten nur das, was Sandhausen schon oft an anderer Stelle gezeigt hatten: sie verteidigten gut und waren brutal effektiv.

"Wir wollten noch einmal 45 Minuten Vollgas geben vor der Länderspielpause, das hatten wir uns in der Kabine vorgenommen", berichtete der SVS-Trainer nach der Partie aus der Halbzeitbesprechung. Seine Spieler müssen dabei aber irgendwas falsch verstanden haben, denn sie fuhren Vollgas, aber frontal gegen die Wand. Zunächst ermöglichten sie den bis dahin völlig harm- und chancenlosen Frankfurtern in der 51. Minute die Führung, als Achenbach und Thiede bei einem Einwurf des FSV pennten, Kruska im Rücken davoneilen konnte und Toski dessen scharfe Hereingabe zum 1:0 ins Tor schoss. "Da haben wir gleich zwei Mal geschlafen", wollte Trainer Schwartz auch die Verteidiger in der Zentrale nicht aus der Schusslinie nehmen, die den Torschützen frei zum Schuss kommen ließen.

Mindestens genauso enttäuschend für den Trainer war aber das, was sich nach dem Rückstand ereignete. "Wir waren nach dem 0:1 nicht in der Lage, Ruhe zu bewahren", grantelte Schwartz, dass seine Belegschaft auf dem Rasen fortan hektisch und kopflos agierte, obwohl die Frankfurter bis dahin keineswegs Angst und Schrecken verbreitet hatten. Das 1:0 war die erste Chance des FSV, der es am Ende der Begegnung auf drei Torschüsse und ebenso viele Treffer gebracht hatte.

Dabei sah es in den ersten 45 Minuten aus Sicht des SVS passabel aus, denn defensiv gab es bis auf ein paar Eckbälle nichts zu verteidigen und im Mittelfeld hatten die Schwarz-Weißen ein deutliches Übergewicht. Auch zwei Chancen - beide von Andrew Wooten - ergaben sich in der Frühphase der Partie für Sandhausen (14., 16.), allerdings sollten es die einzigen gefährlichen Torabschlüsse der Hardtwald-Elf bleiben.

Die stellten vor allem in der zweiten Hälfte unter Beweis, dass sie sich besonders schwer tun, wenn es der Gegner wie der SVS selbst macht. Als sich die Frankfurter mit der Führung im Rücken um den starken Hanno Balitsch um den eigenen Strafraum versammelten und leidenschaftlich verteidigten, fehlten den Sandhausenern die Mittel, um das drohende Ende abzuwenden.

Es wurde gar noch schlimmer: In der 64. Minute ging Stefan Kulovits ungeschickt in einen Zweikampf mit Edmond Kapllani, der nach einem Pressschlag an der Strafraumkante schreiend zu Boden sank, den korrekten Elfmeterpfiff von Robert Kampka abwartete und den freien Schuss aus elf Metern anschließend sicher zum 2:0 verwandelte. "Danach sind wir auseinander gebrochen", gab sich Kulovits selbstkritisch. Der Mittelfeldspieler legte verbal sogar noch nach: "In der zweiten Halbzeit sind wir in ein Debakel reingeschlittert."

Das machte schließlich der Ex-Hoffenheimer Vinzenzo Grifo perfekt, der sich 89 Minuten vornehm zurückhielt und keine nennenswerten Aktionen hatte, ehe er gleich drei Sandhausener Abwehrspieler narrte und den Ball zum 3:0 in Netz schlenzte. Der Treffer zum Endstand hatte die Zuschauer für ihr Kommen belohnt, konnte im Lager des SVS aber niemand aufheitern. Es galt schließlich, einen unerwarteten Genickschlag zu verarbeiten.

Sandhausen: Riemann - Kübler, Olajengbesi, Florian Hübner, Achenbach - Linsmayer, Kulovits (83. Tüting) - Stiefler, Bieler (75. Bouhaddouz), Thiede (59. Gartler) - Wooten.

Frankfurt: Klandt - Huber (66. Schembri), Beugelsdijk, Balitsch, Bittroff - Konrad - Grifo, Kruska, Toski (77. Kauko), Epstein - Kapllani (84. Dedic).

Schiedsrichter: Kampka (Mainz) - Tore: 0:1 Toski (51.), 0:2 Kapllani (64., Foulelfmeter), 0:3 Grifo (88.) - Zuschauer: 5012 - Gelbe Karten: Kulovits (3), Achenbach (2) / Kruska