Tim Kister steigt am höchsten. Doch auch der Kopfball des Sandhäuser Verteidigers geht am Stuttgarter Tor vorbei. Foto: vaf

Von Claus Weber

Sandhausen. Otmar Schork schlug die Hände über dem Haupt zusammen, Jürgen Machmeier und Frank Balles schüttelten im VIP-Raum des Hardtwaldstadions enttäuscht die Köpfe. Manager, Präsident und Vizepräsident des SV Sandhausen waren alles andere als glücklich über den Gegner in der zweiten DFB-Pokalrunde. Am Freitagabend hatte Losfee Oliver Bierhoff den Kurpfälzern ein Auswärtsspiel beim SC Freiburg beschert. "Das ist mit Sicherheit kein Traumlos", ärgerte sich Schork, "wenn schon, dann hätten wir uns die Freiburger bei uns am Hardtwald gewünscht." Stattdessen müssen die Sandhäuser am 25. oder 26. Oktober zum Bundesliga-Aufsteiger in den Breisgau.

Ein Heimspiel gegen einen ganz großen oder einen leichteren Gegner hätte die Macher des SV Sandhausen am Freitagabend zumindest ein bisschen versöhnen können. Denn nach der 1:2-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart waren die Kurpfälzer knapp drei Stunden zuvor in den Tabellenkeller der Zweiten Liga abgerutscht. Nur ein Punkt aus drei Partien ist die magere Bilanz.

"Wer nach drei Spielen von einem Fehlstart spricht, der hat keine Ahnung von Fußball", wehrte Machmeier entsprechende Fragen ab. Das fand auch Otmar Schork. "Es war doch klar, dass wir ein schweres Auftaktprogramm haben", sagte der Manager, "allerdings haben wir auch Punkte liegen lassen."

Zwei gegen Düsseldorf und einen gegen Stuttgart, rechnete der Geschäftsführer vor: "Wir haben gegen beide Mannschaften auf Augenhöhe gespielt."

Selbst gegen den "großen VfB Stuttgart" (so Trainer Kenan Kocak) habe man keinen Leistungsunterschied gesehen, meinte Schork. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass er nicht ganz Unrecht hat. Sandhausen hatte mehr Chancen (4:3) und mehr Ecken (7:4). "Aber die machen aus einem Standard ein Tor - und wir haben das Glück nicht", meinte Schork und spielte damit auf die Szene in der 53. Minute an: Markus Karls Kopfball nach einem Freistoß von Thomas Pledl landete an der Oberkante der Querlatte.

Mut macht, dass die Sandhäuser nach dem 0:2-Rückstand durch die Treffer von Zweitliga-Torjäger Simon Terodde (39.) und VfB-Routinier Christian Gentner (65.) trotz gefühlten 40 Grad im Stadion noch einmal zurückkamen. Mit dem Anschlusstreffer durch Andrew Wooten (77.) - seinem ersten Pflichtspieltor seit elf Monaten! - starteten die Sandhäuser einen Sturmlauf.

Warum nicht schon früher? "Hätten wir eher versucht, sie spielerisch zu bezwingen, hätten die Stuttgarter womöglich zu viele Freiräume gehabt", sagte Schork. "Wir haben es geschafft, dass der VfB nicht die bessere Elf war, wir haben ja fast nichts zugelassen."

Jürgen Machmeier, eigentlich ein Freund klarer Worte, nahm die Mannschaft in Schutz. "Es war klar, dass es einige Zeit braucht, bis sich die Mannschaft gefunden hat, bei so vielen Neuen", sagte der Präsident, "mit der Entscheidung von Ex-Trainer Alois Schwartz, den Verein so kurzfristig zu verlassen, wurde ein Gebilde zerstört, das erst wieder langsam aufgebaut werden muss."

Eventuell sogar mit einer weiteren Verstärkung? Am Mittwoch läuft die Transferfrist ab. "Es ist gerade viel Bewegung auf dem Markt", sagte Otmar Schork, "aber Stand heute war noch niemand dabei, der uns wirklich weiter bringt." Jürgen Machmeier betonte: "Wir werden nichts unternehmen, nur um den Kader aufzufüllen."

Mit Erik Zenga, Manuel Stiefler und Maximilian Jansen fallen zwar drei Spieler noch längere Zeit aus. Doch Jose-Pierre Vunguidica und Julian Derstroff sollten bald zurückkehren, sagte Schork.

Die kleine Pause bis zum nächsten Pflichtspiel am 11. September gegen den 1. FC Kaiserslautern kommt den Sandhäusern deshalb gerade recht. Unterbrochen wird sie lediglich durch das Testspiel am Donnerstag (16.30 Uhr) beim FSV Mainz 05. Im Oktober wird dann auch noch Eintracht Frankfurt Testspielgegner sein.