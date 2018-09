Sandhausen. (wob) Wurde Alois Schwartz durch die Lektüre der RNZ überzeugt? In unserer Montagausgabe hatten wir geschrieben, dass es für das Amt des Spielführers beim SV Sandhausen eigentlich nur eine Wahl geben kann: Frank Löning. Gestern Nachmittag gab der Zweitbundesligist bekannt: Der 31-jährige Angreifer behält die Binde. Löning, der seit 2010 am Hardtwald ist und in den zurückliegenden beiden Runden die meisten Tore erzielte, ist seit zweieinhalb Jahren Kapitän. Stellvertreter wird Stefan Kulowits. Dem Mannschaftsrat gehören außerdem Julian Schauerte, Simon Tüting und Denis Linsmayer an. Heute Abend (19.30 Uhr) findet am Hardtwald die Mitgliederversammlung statt.