Kaiserslautern/Sandhausen. (dpa) Im Gegensatz zum Hinspiel im Hardtwaldstadion, als der 1. FC Kaiserslautern nach einem Eigentor von Stipe Vucur mit 0:1 verlor, gab man in der zweiten Bundesliga vor eigenem Publikum bisher noch keine Punkte gegen den SV Sandhausen ab. Das sollte aus Kaiserslauterer Sicht auch so bleiben, um die brenzlige Situation nicht noch weiter zu verschlimmern.

"Wir werden am Sonntag alles reinwerfen und in der Defensive keine individuellen Fehler machen", meinte FCK-Trainer Konrad Fünfstück, der gegen die Sandhäuser Überraschungsmannschaft der Hinrunde ein enges Spiel erwartet. Die Frage, wer am Sonntag das Tor der Pfälzer hütet, ließ er noch unbeantwortet. Nach mehreren Patzern musste Marius Müller beim vergangen Spiel in Düsseldorf auf der Bank Platz nehmen. Zlatan Alomerovic gab sein Pflichtspieldebüt für den FCK, machte in einigen Situationen aber auch eine sehr unglückliche Figur.

Nach fünf Niederlagen in Serie kommt Kaiserslautern den Abstiegsrängen immer näher. Nur noch sechs Punkte sind die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestarteten Pfälzer von dem Relegationsplatz entfernt. Auch für Fünfstück wird die Luft immer dünner, bereits rund um die 3:4-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf vor Ostern wurde intern über seine Ablösung diskutiert. Dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen kommt so am Sonntag in mehrerlei Hinsicht eine große Bedeutung zu. Es geht womöglich erneut um Fünfstücks Job. Und um die Frage, wie tief der FCK noch in den Abstiegskampf hineingezogen wird.