Sandhausen/Aue. (dpa) Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat Mittelstürmer Frank Löning verpflichtet. Der 32-Jährige kommt von Liga-Konkurrent SV Sandhausen. Wie Aue am Freitag mitteilte, unterschrieb Löning einen Vertrag bis zum 30. Juni 2015 und wird am Samstag beim Trainingsauftakt dabei sein. Löning besaß in Sandhausen noch einen Kontrakt bis zum Saisonende, der nun aufgelöst wurde.

In der laufenden Saison kam Löning für Sandhausen 14 Mal zum Einsatz und schoss dabei ein Tor. In der Vorsaison traf er in 28 Partien elfmal. Im vergangenen April musste er wegen eines Knorpelschadens am Knie operiert werden. In der neuen Spielzeit fand Löning bislang nicht sein altes Leistungsvermögen wieder.