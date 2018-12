Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Letzte Woche in der Metzgerei des Sandhäuser Vizepräsidenten Frank Balles. Zwischen Hopfenkracher und Hüftsteaks kam die Rede aufs Eingemachte. Sie würde sich wünschen, erklärte eine resolute Blondine, dass Trainer Alois Schwartz mehr Mut zur Offensive hat. Klar, die Leute wollen Tore sehen. Doch das sagt sich so leicht.

Uwe Anweiler schmunzelt: "Mitreißender Angriffsfußball ist nicht unbedingt die Spezialität des SV Sandhausen." Der Ex-Profi aus Rauenberg war beim 3:2-Sieg über den SC Paderborn als Spion am Hardtwald. Im Auftrag seines Freundes Armin Veh, dem Trainer von Eintracht Frankfurt. Am Mittwoch in einer Woche spielen die Sandhäuser in Frankfurt um den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Schlaflose Nächte wird Veh bis dahin nicht haben. Doch Anweiler wird seinem alten Kumpel aus gemeinsamen Bayreuther Zeiten warnen, dass er sich auf eine kampf- und charakterstarke Truppe einrichten muss. Anweiler: "Imponierend, wie sich die Sandhäuser reingehängt haben."

Geschäftsführer Otmar Schork ist überzeugt davon, dass der Zweitligist in der Commerzbank-Arena nicht chancenlos ist. Um so mehr, nachdem es in der Liga viel besser als erwartet läuft. "20 Punkte nach 15 Spielen sprechen für sich und nicht zuletzt auch für den Trainer", freut sich Präsident Jürgen Machmeier. 20 Punkte - das sind doppelt so viele wie zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr.

Dabei stehen noch zwei Vorrundenspiele aus - am Samstag in Ingolstadt und am Sonntag in einer Woche am Hardtwald gegen den Bundesliga-Absteiger Fürth. Es folgen bis zur Winterpause das Auswärtsspiel in Aalen und das Heimspiel gegen Aue, jeweils freitags. "Wenn wir aus diesen Spielen noch sechs Punkte holen, wäre das ein sensationeller Jahresabschluss", meint Machmeier.

26 Punkte - dafür brauchten die Sandhäuser im Vorjahr eine ganze Saison. 34 Spieltage. Und weil wir gerade bei den Fakten sind. Neben Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern ist der SV Sandhausen der einzige Zweitligist, der zu Hause noch ungeschlagen ist. Hinter den Pfälzern sind die Kurpfälzer das zweitbeste Heimteam der 2. Bundesliga. Mit dem Sieg über Paderborn gelang der Vormarsch auf den achten Platz.

Blauäugig ist man am Hardtwald jedoch nicht. "Es spricht für die Moral, dass wir am Freitagabend zweimal einen Rückstand aufgeholt haben", sagt Schork, "aber wir hatten auch ein bisschen Glück." Mit Frank Löning, Björn Kluft, Danny Blum und in der zweiten Halbzeit auch Jovanovic fehlten gegen die Ostwestfalen nicht weniger als vier Angreifer. Nicky Adler, der Schütze des Siegtores, war der letzte Mohikaner.

In der internen Torschützenliste steht er damit gemeinsam mit Innenverteidiger Florian Hübner mit jeweils zwei Toren auf Rang zwei. Jovanovic reichen drei Saisontreffer für die Pole-Position. Muss deshalb im Winter noch ein Angreifer her? Sandhausen hat den französischen Zweitliga-Profi Adama Diakité getestet und ihn erst mal wieder nach Hause geschickt, obwohl er im Testspiel gegen Colmar zwei Tore erzielte. Noch vor Weihnachten soll ein weiterer Stürmer zum Probetraining kommen.

Das Problem: Mit 29 Profis ist der Kader eigentlich schon jetzt zu groß. Es wäre wünschenswert, wenn zumindest Marco Pischorn und Michael Langer, die den Verein verklagt haben, neue Arbeitgeber finden würden. Auch bei Radoslav Zabavnik kann man sich schwer vorstellen, dass er noch mal in die Gänge kommt.

Trotz der allein schon zahlenmäßig großen Konkurrenz ist das Betriebsklima gut. Zumindest versichern das alle. Sandhausen wird einen Teufel tun, durch einschneidende Veränderungen die Balance zu gefährden. "Die Mannschaft genießt unser Vertrauen", erklärt Machmeier, "wir werden nur dann einen neuen Angreifer holen, wenn wir sicher sind, dass er uns weiter hilft." Zwischen Hopfenkracher und Hüftsteaks wird es auch weiterhin Bedarf für Diskussionen geben.