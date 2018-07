Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Die Anhänger des SV Sandhausen werden weiter auf Tore am Hardtwald warten müssen. Nach dem 0:0 gegen Regensburg sollte eigentlich morgen Darmstadt 98 nach Sandhausen kommen, doch die Platzverhältnisse lassen ein Spiel am Hardtwald nicht zu. Der Test wird deshalb morgen, um 14 Uhr, beim SV Traisa in der Nähe von Ober-Ramstadt stattfinden.

Das nasskalte Wetter hat noch andere unangenehme Auswirkungen. Nur zögernd verbessert sich die personelle Lage beim Zweitligisten. Trainer Alois Schwartz führt dies auch auf die schwer bespielbaren Böden zurück. So werden auch gegen den Drittligisten eine Reihe von Profis nicht dabei sein können: Manuel Stiefler, Marco Thiede und Ranisav Jovanovic leiden noch unter den Nachwirkungen von Muskelverletzungen. Max Müller hat sich einen Bänderanriss im Knöchel zugezogen, Florian Hübner und Radoslav Zabavnik konnten ebenfalls noch nicht trainieren.

Mit Rückenproblemen musste Torwart Manuel Riemann pausieren. Mit Marco Knaller hat der SV Sandhausen einen sehr zuverlässigen Vertreter, der zuletzt gegen Regensburg und beim Hallenturnier in Ketsch seine Klasse unter Beweis stellte. "Marco hat ein großes Herz. Er gibt in jedem Training Gas", lobt Schwartz den jüngsten Spross aus der österreichischen Fußballer-Dynastie. Papa Wolfgang und Onkel Walter haben einen guten Namen in der Alpenrepublik.

Für den SV Sandhausen erstmals am Ball wird Markus Mendler sein. Der Leihvertrag mit dem 1. FC Nürnberg wurde jetzt unterzeichnet. "Er ist ein aufgewecktes Kerlchen. Schnell, dribbelstark. Er wird unser Angriffsspiel beleben", sagt Schwartz.

Gute Noten bekommt auch Testspieler Adama Diakité. "Er wird von Tag zu Tag stärker", meint der Trainer, "ihm ist kein Weg zu weit. Er ist hilfsbereit und höflich."

Am Montag entfliehen die Sandhäuser dem Schmuddelwetter. Während des einwöchigen Trainingslager in der Türkei stehen Testspiele am Mittwoch gegen Hayduk Split und am übernächsten Samstag gegen den SV Ried auf dem Programm. Vor dem Restrückrunden-Auftakt am Freitag, 7. Februar, in Cottbus findet am Donnerstag, 30. Januar, ab 18.30 Uhr, die Generalprobe gegen den Zweitliga-Zweiten Greuther Fürth statt - falls es die Platzverhältnisse zulassen.