Daniel Ischdonat kehrt am Sonntag in Bochum ins Sandhäuser Tor zurück. Zum Glück! Seine Ersatzleute sind gesperrt oder verletzt. Foto: vaf

Von Claus Weber

Heidelberg. Es war eine ungemütliche Woche für die Zweitliga-Fußballer des SV Sandhausen. Trainer Gerd Dais reagierte auf die 1:6-Heimschmach gegen Hertha BSC mit Sondertraining. Seine Profis mussten früher und öfter im Walter-Reinhard-Stadion ran, verzichteten stattdessen aufs Krafttraining. "Wir haben einiges umgestellt, andere Schwerpunkte gesetzt", erklärte der Coach. So wie bisher kann es schließlich nicht weitergehen. In den letzten acht Zweitligapartien holte Sandhausen nur drei Punkte, kassierte 19 Gegentore und fiel vom neunten auf den letzten Tabellenplatz ab.

Auch bei den Spielern bestand Redebedarf, spätestens nachdem Präsident Jürgen Machmeier seinem Trainer empfohlen hatte, all jene auszusortieren, die nicht bereit seien zu kämpfen. Sie trafen sich zu einem Spielerabend.

Gerd Dais glaubt, dass die Mannschaft nun enger zusammengerückt sei. "Ich habe das Gefühl, wir haben die Niederlage gegen Berlin abgehakt und es herrscht wieder Aufbruchstimmung."

Dazu passt, dass sich das Lazarett etwas gelichtet hat. Torwart Daniel Ischdonat, Linksverteidiger Timo Achenbach und "Sechser" Jan Fießer, die gegen Berlin sträflich vermisst wurden, sind wieder ins Training eingestiegen und am Sonntag (13.30 Uhr) beim VfL Bochum dabei. Fabio Morena, den Rückenbeschwerden plagten, kann auch auflaufen. Von den Stammspielern fehlt damit nur Daniel Schulz, der nächste Woche ins Training zurückkehren soll.

Angespannt ist die Situation allerdings bei den Torhütern. Michael Langer ist für ein Spiel gesperrt, Michael Hiegl und Philipp Kühn sind angeschlagen. Mit anderen Worten: Torwart Daniel Ischdonat darf nichts zustoßen. Eine Hiobsbotschaft gab's für Sören Halfar. Der Linksverteidiger muss nochmals operiert werden und fällt den Rest des Jahres aus.

Das Auswärtsspiel im Ruhrpott ist für für den SV Sandhausen "eminent wichtig", so Gerd Dais. Der Trainer: "Gott sei dank sind wir in der Situation, dass wir noch nicht den Anschluss verloren haben", sagt er, "mit einem Sieg können wir Bochum hinter uns lassen, das wäre ein Signal für uns und für die Konkurrenz, dass mit Sandhausen noch zu rechnen ist." Bei einer Niederlage würde es dagegen am Hardtwald für Spieler und Trainer wohl noch ungemütlicher werden.

In Bochum will Dais auf Sieg spielen. "Wir werden uns nicht einigeln, sondern versuchen, auch in der Offensive Akzente zu setzen", sagt er. Entscheidend wird aber sein, ob der Aufsteiger - anders als zuletzt - die gegnerischen Stürmer in den Griff bekommt. Bochum hat mit dem slowenischen Nationalspieler Zlatko Dedic, dem früheren KSC-Kapitän Alexander Iashvilli und dem bei Standards gefährlichen Lukas Sinkiewicz drei Ausnahmekönner. Allerdings hat der VfL bislang nur neun Saisontore erzielt und zu Hause erst ein Spiel gewonnen.

So könnten sie spielen: Ischdonat - Schauerte, Pischorn, Morena, Achenbach - Fießer - Klotz, Danneberg, Tüting, Riemann - Löning.