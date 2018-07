Von Wolfgang Brück

Fürth. Nach der 0:2 (0:0)-Niederlage in Fürth jonglierte man beim SV Sandhausen ein bisschen mit den Millionen. Rund 500.000 Euro an Fernsehgeld, rechnete Präsident Jürgen Machmeier grob durch, entgehen dem Verein, weil der Zweitligist am letzten Spieltag vom zehnten auf den zwölften Platz abgerutscht ist. Hintergrund Stimmen zum Spiel Frank Kramer, ehemaliger Hoffenheimer, jetzt Trainer von Greuther Fürth: Die starke Sandhäuser Defensive hat es uns wie erwartet schwer gemacht. Doch der Sieg war verdient. Wir sind gegen Hamburg Außenseiter und in dieser Rolle fühlen wir uns pudelwohl. Alois Schwartz, SVS-Trainer: Auch wenn die letzten vier Niederlagen weh tun, wir sind als erster Abstiegskandidat in die Saison gegangen und beenden die Runde auf Rang zwölf. Deshalb überwiegen Stolz und Zufriedenheit. Harry Zimmermann, Präsidiums-Mitglied: Wir können stolz auf die Saison sein. Allerdings dürfen wir uns auf keinen Fall auf den Lorbeeren ausruhen. Theo Machmeier, Sandhäuser Ur-Gestein: Wir brauchen in der Offensive Verstärkungen und nicht nur Ergänzungen. Ich empfehle, nicht auf den Euro zu schauen. Denn die nächste Runde wird mindestens genau so schwer wie die zurückliegende. Thomas Hähnle, zuständig für Stadiontechnik am Hardtwald: Nach Platz 17 im Vorjahr jetzt Platz zwölf. In diesen Fünfer-Schritten kann's weiter gehen. Julian Schauerte, der nach Düsseldorf wechselt: Es waren fünf wunderschöne Jahre in Sandhausen. Heidelberg ist zu meiner zweiten Heimat geworden und ich habe hier viele Freunde gewonnen. Mein Wunsch für die kommende Spielzeit: Dass mein neuer Verein Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga aufsteigt und der SV Sandhausen erneut den Klassenerhalt sichert. wob

Otmar Schork sieht einen Ausweg. "Der Alois soll einen Verein bringen, der eine Million Euro Ablöse für ihn zahlt", scherzte der Geschäftsführer.

Schwartz ist im Gespräch. Seit einiger Zeit bei Eintracht Frankfurt und jetzt angeblich auch bei Union Berlin und dem 1. FC Nürnberg.

Der Fußballlehrer lächelt ein wenig geschmeichelt: "Es ist doch klar, dass man als Sandhäuser nach einer derart guten Runde wahrgenommen wird. Aber ganz ehrlich: Es gibt keine Kontakte."

So richtig froh wirkten Schwartz und sein Kollege Frank Kramer gestern Nachmittag allerdings nicht. Für den SV Sandhausen ging eine überraschend starke Saison mit vier Niederlagen zu Ende. Greuther Fürth verpasste den direkten Aufstieg in die Bundesliga. Die Franken müssen nun am Donnerstag und Sonntag zwei Relegationsspiele gegen den Hamburger SV bestreiten.

Schork macht Mut: "Da ist noch nichts entschieden. Fürth ist robust und den Druck hat der Bundesligist."

Anders als gestern, als nicht nur den Fürthern auf dem Rasen die Anspannung anzumerken war. Gezittert und bebibbert wurde auch auf den Rängen. Großer Jubel als Aufstiegsrivale Paderborn gegen Aalen schon nach neun Minuten in Rückstand geriet, zunehmende Enttäuschung, als die Ostwestfalen innerhalb von ein paar Minuten das Spiel drehten und die Führung nicht mehr aus der Hand gaben.

Mit einem Auge auf dem Handy, mit dem anderen auf dem Spielfeld, so verfolgten die über 16.000 Zuschauer das Aufstiegsfinale. Fürth tat sich gegen die gewohnt stabile Sandhäuser Abwehr lange schwer. Ili Azemi (53.) und Zoltan Stieber (83.) sorgten dann doch noch für den Sieg, der verdient war, weil Sandhausen im wahrsten Wortsinn keine Chance hatte. Sieht man mal für eine Möglichkeit für Nicky Adler in der Nachspielzeit ab.

"Die Luft ist raus", stellte Machmeier fest. "Neun Ausfälle lassen sich nicht kompensieren", entschuldigte Schwartz.

Erschreckend die Sturmschwäche. Seit über sechs Stunden hat der SV Sandhausen kein Tor mehr erzielt. Die Bilanz der letzten vier Spiele: Vier Niederlagen und 0:9 Tore.

Wenn es als Menetekel für die nächste Runde verstanden wird, hat es vielleicht sogar was Gutes. Sandhausen braucht Verstärkung in der Offensive. "Jetzt müssen die richtigen Entscheidungen getroffen werden", mahnt Machmeier.

Es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass Aias Aosman von Jahn Regensburg der dritte Neuzugang nach Marc Pfertzel und Aziz Bouhaddouz wird. Der 23-jährige Deutsch-Syrer hat fünf Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet, soll jedoch Ablöse kosten.

Zur unendlichen Geschichte wird der Poker um Danny Blum. Gestern sagte sein Berater Orhan Lokurlu zur Rhein-Neckar-Zeitung: "Bis Mittwoch fällt eine Entscheidung", um nachzulegen: "Vielleicht dauert es doch bis Ende der Woche." Machmeier ist es leid. "Bis morgen wollen wir wissen, was Sache ist."

Hintergrund Stenogramm Fürth: Hesl - Brosinski, Mavraj, Benedikt Röcker, Gießelmann - Fürstner, Sukalo (86. Kleine) - Stieber, Weilandt (83. Baba) - Djurdjic (75. Trinks), Azemi. Sandhausen: Riemann - Schauerte, Olajengbesi, Kister, Achenbach - Kulovits, Linsmayer - Stiefler (70. Diakite), Matthias Zimmermann, Thiede (70. Knoll) - Adler. Schiedsrichter: Dr. Drees (Münster-Sarmsheim)

Zuschauer: 16.165

Tore: 1:0 Azemi (52.), 2:0 Stieber (83.)

Zuschauer: 16.165

Tore: 1:0 Azemi (52.), 2:0 Stieber (83.)

Einfacher wird es nicht in der dritten Zweitliga-Saison, da sind sich alle einig. "Uns wird keiner mehr unterschätzen", sagt Machmeier, "man kann es als Kompliment ansehen."

Die Klasse könnte noch stärker werden: Mit Nürnberg, Leipzig, Braunschweig, Kaiserslautern, Karlsruhe, 1860 München und vielleicht auch dem Hamburger SV.

Sollte der Bundesliga-Dino tatsächlich gegen Fürth scheitern, dann hat Alt-Nationalspieler Willi Schulz schon angekündigt: Nach Sandhausen fahre ich nicht.

Machmeier kontert gewohnt gut: "Braucht er auch nicht, der Worldcup-Willi. Dafür kommen 15.000 andere an den Hardtwald."