Vor drei Jahren stellte Otmar Schork (links) die Weichen in seinem Leben neu. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. 31 Jahre war Otmar Schork (56) bei der Allianz als Schadensregulierer. Vor drei Jahren stand er vor der wichtigsten Entscheidung seines Lebens. Schork gab seine sichere Stelle auf, machte sein Hobby zum Beruf.

Jetzt darf er sich bestätigt fühlen. "Ohne Otmar wäre der SV Sandhausen nicht da, wo er heute steht", sagt Ex-Finanzchef Siegbert Moraw. "Otmar hat enorm viel bewegt", bestätigt Präsident Jürgen Machmeier.

Derzeit stellt der Geschäftsführer die Weichen für die nächste Saison. Nach dem 1:0 gegen Bielefeld mit mehr Planungssicherheit. Einen Rückschlag musste man jedoch hinnehmen. Julian Schauerte wird nach sechs Jahren Sandhausen verlassen. Vor ein paar Wochen hatte der 25-jährige Sauerländer angekündigt: "Ich will in die Bundesliga - am liebsten mit Sandhausen." Daraus wird nichts.

Dagegen geht es bei den Verhandlungen mit Danny Blum (23), laut Machmeier, "nur noch um Nuancen." Auch Nicky Adler (28) würde gerne mit seiner Familie in Neuenheim bleiben. Demnächst wird seine Tochter eingeschult. Über Planungssicherheit würde sich Sandhausens in dieser Saison bester Torschütze freuen. Er sagt: "Es gibt nicht nur in Heidelberg gute Schulen."

Einen erfreulichen "Neuzugang" gibt es auch. Dr. Brigitte Michelbach feierte ihr Comeback. Die Orthopädin übernimmt gemeinsam mit dem Team von Sportopaedie am Heidelberger Elisabeth-Krankenhaus die medizinische Betreuung. Vize Frank Balles: "Sie war 20 Jahre lang die gute Seele des Vereins."

Zwei Ehemalige schüttelten gestern viele Hände. Jan Fießer, nach langer Verletzungspause bei der Arminia auf dem Weg zu einer festen Größe, und Frank Löning. Der ehemalige Spielführer, der in den letzten Jahren die meisten Tore für Sandhausen erzielte, freute sich mit den früheren Kollegen. "Vielleicht werde ich das neue Maskottchen", scherzte der Ostfriese, der - jetzt in Aue - wieder Tore schießt: Drei in sechs Spielen.

Lönings ungewöhnliche Karriere am Hardtwald: Vom Kapitän zum Reservisten zum Glücksbringer. Noch bemerkenswerter ist Schork Laufbahn: Vom Schadensregulierer zum Erfolgsmanager.