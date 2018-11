Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Für den großen Tag hatte sich die ganze Familie in Schale geworfen. Die schöne Sophie und die Kinder Hugo (8) und Lola (5) trugen stolz das Trikot mit der Nummer 18. Das Trikot von Papa. Am vorletzten Freitag im Spiel des SV Sandhausen gegen Eintracht Braunschweig (1:3) betrat Regis Dorn eine Viertelstunde vor Schluss den Rasen.

Es war das Comeback des Vize-Kapitäns nach nahezu acht Monaten Pause. Ein großer Augenblick. "Mir lief es heiß und kalt den Rücken runter", sagt Dorn, "ich hatte das Gefühl, das ganze Stadion freut sich mit mir."

Rückblende: Am 20. August letzten Jahres krümmte sich Dorn vor Schmerzen auf dem Rasen. "Es hat mich wie ein Blitzschlag getroffen. Mir wurde schwindelig", erinnert sich der 33-jährige Angreifer an die 82. Minute im Pokalspiel gegen Energie Cottbus (3:0). Die schreckliche Diagnose: Kreuzbandriss.

Eine Diagnose, die noch vor nicht allzu langer Zeit für einen Sportler im fortgeschrittenen Alter das Ende der Karriere bedeutet hätte. Doch Dorn versprach: "Ich bin ein Kämpfer. Ich komme wieder."

Die Rhein-Neckar-Zeitung hat den sympathischen Elsässer auf dem Weg zurück in die 2. Bundesliga begleitet. Wir haben über die 75 Minuten dauernde Operation am 6. September 2012 in der Klinik St. Wolfgang im bayerischen Bad Griesbach berichtet. Dabei fügte Dr. Heinz-Jürgen Eichhorn mit einer körpereigenen Sehne das Kreuzband wieder zusammen. Die RNZ war dabei, als sich der Patient in der Reha quälte - erst bei Christian Ziegler in Mannheim, dann bei Rupert Motyczka in Daudenzell. "Es war härter als ich gedacht habe", sagt Dorn, "am schlimmsten sind die Monotonie und die Einsamkeit." Doch der Sandhäuser Stürmer hat auch positive Erkenntnisse aus seiner Leidenszeit gezogen: "Mir ist jetzt noch mehr klar, welch schönen Beruf ich habe."

Deshalb will der 52-malige frühere Bundesliga-Profi so lange Fußball spielen, wie es geht. Am liebsten für den SV Sandhausen. Medizinisch spricht nichts dagegen. "Heutzutage erreichen nach einem Kreuzbandriss 92 Prozent der Sportler ihren alten Leistungsstand wieder", erklärt Dr. Georg Mavridis. Der Mannschaftsarzt lobt den Patienten: "Er hat sich hoch professionell verhalten. Zudem verliefen Operation und Reha optimal."

Im Spiel morgen bei Hertha BSC (13.30 Uhr/Sky) gönnt Hans-Jürgen Boysen dem Routinier eine Verschnaufpause - obwohl der Trainer auf neun (!) Profis verzichten muss. Die Reise des Tabellenvorletzten zum Spitzenreiter gleicht einem Himmelfahrts-Kommando. Nach dem 1:6 im Hinspiel hofft Boysen: "Nur nicht wieder abschlachten lassen."

Dorn weiß aus Erfahrung: "Man darf niemals aufgeben."