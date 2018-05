Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Alois Schwartz findet Frau Achenbach sympathisch. "Es war nett von ihr, mit dem Baby zu warten", bedankte sich der Trainer des SV Sandhausen nach dem 1:0-Sieg gegen den VfL Bochum über die Gnade der späten Geburt. Gestern gegen drei klingelte bei Kirsten Skopp das Handy. "Ich glaube, jetzt geht es los", alarmierte Nina Achenbach die Physiotherapeutin beim Zweitbundesligisten.

Die Geschlechtsgenossin schlug vor, den werdenden Vater gleich auszuwechseln. Doch der wurde noch gebraucht. Minuten später schlug Timo Achenbach (Foto: vaf) die Flanke, die Nicky Adler zum Siegtor verwertete. Danach gab es kein Halten mehr. Rein ins Auto und ruckzuck in die Klinik.

Der Profi kam gerade noch recht, um den neuen Erdenbürger zu begrüßen. Nina und Hanna Maria sind wohlauf.

Weniger Stress hatten die Kollegen nach dem dritten Saisonsieg. Auch wenn Torschütze Adler zugab: "Eigentlich habe ich den Ball nicht richtig getroffen." Der allseits beliebte Sonnyboy hofft, dass es sich mit seinem ersten Saisontor, dem zweiten überhaupt für Sandhausen, für weitere Einsätze empfehlen konnte. Geschäftsführer Otmar Schork sagte: "Für Nicky freut es mich. Er war sich nicht zu schade, in der Reserve zu spielen." In der Verbandsliga übte der Sachse, erzielte gegen Schwetzingen und Spöck jeweils die Siegtore.

Ein Stein fiel Julian Schauerte vom Herzen. "Danke an die Jungs. Sie haben mir den Arsch gerettet", sagte der Sauerländer salopp. Drei Elfmeter, einen in der Liga beim 2:2 gegen Cottbus und zwei im Pokal gegen Nürnberg, hatte er verwandelt, den vierten konnte der Bochumer Ersatztorwart Michael Esser halten. "Ich hatte mir eine Ecke ausgesucht. Manchmal klappt es, manchmal nicht", will sich die Frohnatur keinen Kopf machen. Finanzchef Michael Knopf ahnte schon vorher: "Mir war klar, dass der Ball nicht rein geht. Deshalb habe ich die Augen zugemacht." Bis sich der Ersatzmann für Andreas Rothe umgezogen hatte, vergingen Minuten. Keine guten Voraussetzungen für den Schützen.

Wie wichtig der Sieg war, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Als Zehnter ist Sandhausen fünf Punkte weg von den Aufstiegsplätzen und schon sieben von den Abstiegsrängen. Vom Relegationsplatz trennen aber gerade mal drei Zähler. Der Bochumer Trainer Peter Neururer sagt: "Die Zweite Liga ist diesmal noch enger, noch ausgeglichener." Schork glaubt, dass Aue, Dresden, Ingolstadt, aber auch Karlsruhe die Mannschaften sind, die der SV Sandhausen hinter sich lassen kann. Wenn das Timing so gut gelingt wie gestern, bestehen daran keine Zweifel.