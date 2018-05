Von Wolfgang Brück

Kaiserslautern. Gesten Nachmittag um zwei sah es nicht gut aus für den SV Sandhausen. Durch ein frühes Tor von Ruben Jenssen (6.) war der Zweitligist in Kaiserslautern schnell in Rückstand geraten. 1860 München führte zur gleichen Zeit in Karlsruhe mit 1:0. Der Abstand zum Relegationsplatz war auf fünf Punkte geschrumpft. Abstiegsgefahr!

Zwei Stunden später dann die Entwarnung. Zwar verloren die Sandhäuser auch ihr viertes Spiel auf dem Betzenberg - diesmal mit 0:2 - , doch der KSC leistete mit einem 3:1-Sieg Schützenhilfe, wie sich das unter guten badischen Nachbarn gehört.

Trotz der Derby-Niederlage hat sich die Situation nicht verschärft. Sie hat sich sogar verbessert. Sechs Spieltage vor Schluss sind es acht Punkte bis zur Abstiegszone. Es sollte reichen. Auch wenn der Zieleinlauf das Gegenteil von triumphal ist, es deutlich mehr Fragen als Antworten am Hardtwald gibt und die Schwäche der Konkurrenz derzeit die größte Stärke des SV Sandhausen ist.

Das gefällt Otmar Schork nicht. "Eigentlich", erklärt der Geschäftsführer, "wollen wir nicht auf die Konkurrenz schauen, sondern unser Saisonziel aus eigener Kraft erreichen."

Doch im Schneckentempo steuern die Sandhäuser auf die 40-Punkte-Marke zu. In der gegenwärtigen Verfassung muss man darauf hoffen, dass die Löwen aus München handzahm bleiben. Durch die erneute Niederlage ist Sandhausen weiter das schwächste Rückrunden-Team. Bei den gerade mal sieben Punkten aus den elf Spielen der zweiten Serie war sogar noch Glück dabei. In den letzten acht Begegnungen gab es nur einen Sieg.

Die Ursachen des bemerkenswerten Leistungsabfalls? Die zahlreichen Verletzten, sicher. Winter-Neuzugänge, die wieder mal die Erwartungen nicht erfüllt haben, dazu zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen und in der Folge schwindendes Selbstvertrauen. Es kommt einiges zusammen.

Jürgen Machmeier sah auch gestern seine Mannschaft bereits nach einer Minute krass benachteiligt. "Nach dem Foul an Aziz Bouhaddouz bereits in der ersten Minute muss der Schiedsrichter Jean Zimmer vom Platz stellen. Aber so früh fehlte ihm der Mut", empörte sich der Präsident.

Mutlos begann auch die Mannschaft. Als Jenssen seinen Sololauf startete, schauten die Abwehrspieler nur zu. Wie schon in Bochum, Heidenheim und gegen St. Pauli gerieten die Sandhäuser früh in Rückstart. Eine plausible Erklärung für den Stotterstart gibt es nicht. Allenfalls die, dass es offenbar schwer fällt, über 90 Minuten konzentriert Fußball zu spielen,

Es war ein schwacher Trost, dass Sandhausen zwischen dem frühen 0:1 und dem späten 0:2 - Jon Dadi Bödvarsson verwandelte einen Elfmeter, den Torwart Marco Knaller an ihm selbst verursacht hatte (90. +1) - die bessere Mannschaft war. Nach der Pause kam Lautern, mit bewundernswerter Nachsicht von den Fans unterstützt, kaum noch aus der eigenen Hälfte raus. So leicht war es noch nie auf dem Betzenberg zu gewinnen. Neben Bouhaddouz vergab auch Alexander Bieler, der gleichwohl eine sehr starke Leistung bot, gute Chancen. "Die zweite Halbzeit macht Mut", meint Philipp Klingmann. Mut, der am Samstag im nächsten richtungsweisenden Spiel gefragt ist, wenn Arminia Bielefeld an den Hardtwald kommt. Verzichten müssen die Sandhäuser allerdings auf Moritz Kuhn, der endlich mal wieder in der Startelf stand, aber wegen des Verdachts auf einen Bruch des Mittelfußknochens früh ausschied.

Kaiserslautern: Marius Müller - Zimmer (81. Mockenhaupt), Vucur, Ziegler, Gaus - Karl, Halfar - Ring (86. Schulze), Jenssen - Przybylko (67. Colak), Bödvarsson.

Sandhausen: Knaller - Klingmann, Kister, Hübner, Paqarada - Linsmayer (86. Kosecki), Roßbach - Kuhn (14. Pledl, 76. Jovanovic), Bieler - Wooten, Bouhaddouz.

Schiedsrichter: Dr. Thomsen (Kleve) - Tore: 1:0 Jenssen (6.), 2:0 Bödvarsson (90.+1, Strafstoß) - Zuschauer: 26.047