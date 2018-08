Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Kocak war glücklich. Leider der falsche Kocak. Mikail Kocak, der Vater, ist seit vielen Jahren Fan des VfB Stuttgart. Die Freude über den 2:1-Derbysieg seines Vereins am Freitagabend beim SV Sandhausen dürfte gleichwohl getrübt gewesen sein. Denn für seinen Sohn Kenan, den Trainer des SV Sandhausen, bedeutet die erneute Niederlage: Nach drei Spieltagen hat der Zweitligist erst einen Punkt. Den Kurpfälzern droht, die nun folgende Länderspielpause auf einem Abstiegsplatz verbringen zu müssen.

Es ist er schwächste Start seit Zugehörigkeit zur Zweiten Liga 2012. Nur in der Saison 2014/15 kamen die Sandhäuser genauso schlecht aus den Startlöchern. Und: Erstmals gab es in einem Zweitliga-Derby - nach drei Siegen und vier Unentschieden gegen den Karlsruher SC und den 1.FC Kaiserslauten - eine Niederlage am Hardtwald.

Hintergrund Jürgen Machmeier, SVS-Präsident: "Ich bin enttäuscht, denn es war wieder mehr drin für uns. In beiden bisherigen Heimspielen haben wir super Leistungen gezeigt, aber uns nicht dafür belohnt. Wir müssen uns die Effektivität, die der VfB Stuttgart heute gezeigt hat, erarbeiten." Guido Streichsbier, U 20-Bundestrainer: "Der VfB hat versucht, das Spiel zu [+] Lesen Sie mehr Jürgen Machmeier, SVS-Präsident: "Ich bin enttäuscht, denn es war wieder mehr drin für uns. In beiden bisherigen Heimspielen haben wir super Leistungen gezeigt, aber uns nicht dafür belohnt. Wir müssen uns die Effektivität, die der VfB Stuttgart heute gezeigt hat, erarbeiten." Guido Streichsbier, U 20-Bundestrainer: "Der VfB hat versucht, das Spiel zu kontrollieren, war aber bis auf den Standard, der zum 1:0 geführt hat, nicht zielstrebig genug. Der SV Sandhausen war, wenn er mal vor dem gegnerischen Tor war, einfach nicht giftig genug. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer hätte Sandhausen durchaus noch das 2:2 machen können, so stabil ist Stuttgart noch nicht." Stefan Kulovits, SVS-Kapitän: "Wir hatten eine Riesenchance zum 1:0. Mit der Führung im Rücken hätten wir uns leichter getan. Im Moment fehlt uns die Effektivität vor dem Tor. Und bei Standards müssen wir einfach besser aufpassen. Zum Schluss ist uns die Zeit davon gerannt." Otmar Schork, Manager des SV Sandhausen: "Heute hätten wir ein Unentschieden verdient gehabt. Denn hinten raus, hatten wir noch einige gute Torchancen." ber

Ein kleiner Trost war, dass mit 13.083 Besuchern ein neuer Zuschauer-Rekord am Hardtwald aufgestellt wurde. Die bisherige Bestmarke von 12.136 Besuchern vom April 2015 beim 0:0 gegen den Karlsruher SC würde damit deutlich übertroffen.

Simon Terodde, Zweitliga-Torschützenkönig der letzten beiden Spielzeiten, brachte den Ex-Bundesligisten in Führung (39.). Kapitän Christian Gentner erhöhte auf 2:0 (65.). Zu beiden Toren hatte der hoch veranlagte Berlay Özcan die Vorarbeit geleistet. Dem SV Sandhausen glückte durch Andrew Wooten nur noch der Anschlusstreffer (75.). Es war nach fast einjähriger Pause wieder das erste Tor des Deutsch-Amerikaners.

Ein Mutmacher. Wie überhaupt das Spiel, so sieht es jedenfalls Jürgen Machmeier, zur Hoffnung Anlass gibt. "Wir waren mit dem Topfavoriten der Liga auf Augenhöhe", erklärte der Präsident. "Stuttgart hatte uns nur eines voraus: Die Chancenverwertung. Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt. Mindestens."

Am Mittwoch hatte der Trainer angekündigt, dass man das Projekt "Attraktiverer Fußball" langsam angehen müsse. Den Worten folgten gestern Abend Taten. Acht Defensive schickte der Trainer aus Respekt vor dem "großen VfB Stuttgart mit seinem großen Trainer" aufs Feld. Dabei erfand er sogar eine neue Taktikvariante. Hinter den Sechsern Denis Linsmayer und Stefan Kulovits sollte Markus Karl für zusätzliche Absicherung sorgen.

Das Konzept ging - fast - auf. In der ersten Halbzeit lieferten sich die beiden Mannschaften einen "Abnutzungskampf", wie sich Geschäftsführer Otmar Schork treffend ausdrückte. Ein Vergnügen war das nicht für die Zuschauer. Denn nur selten kam der Ball in Tornähe. Die Sandhäuser hatten durch einen von Thomas Pledl und Jakub Kosecki gefahrenen Konter die beste Chance (22.). Die beiden Alleinunterhalter machten das Beste aus ihrem Job.

Nach dem Wechsel wurde mit nachlassender Hitze - im Glutofen Hardtwald stieg das Thermometer auf fast 40 Grad - das Derby lebendiger. Markus Karl traf nur die Oberkante der Latte (53.), auch Richard Sukuta-Pasu, der leider das Toreschießen nicht erfunden hat (57.), und Pledl (63.) hatten den Ausgleich auf dem Fuß.

Stattdessen sorgte Gentner für die Vorentscheidung. "Es spricht für die Moral der Mannschaft, dass sie noch mal zurückgekommen ist", lobte Schork.

Auch Jos Luhukay verteilte Fleißkärtchen. "Fußballerisch geht es sicher besser, aber meine Mannschaft hat Charakter gezeigt und den Kampf angenommen", lobte der Stuttgarter Trainer. Balsam war, dass der Holländer sagte: "Eigentlich hatten die Sandhäuser nicht verdient, das Spiel zu verlieren. Unser Sieg war glücklich."

Am Sonntag in zwei Wochen kommt Kaiserslautern an den Hardtwald, danach geht es nach Braunschweig. Es wird nicht einfacher. Aber: Dem Fehlstart in der Saison 14/15 ließen die Sandhäuser ihre beste Runde folgen und wurden Elfter.