Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Es gab am Hardtwald schon Zweitliga-Spiele, zu denen weniger Zuschauer gekommen sind. Rund 3000 Besucher - und das ist kein Druckfehler - wollten am späten Freitagabend im Stadion des Zweit-Bundesligisten die Präsentation der Pyrotechnik-Firma Beisel aus Heidelberg sehen und sich ab Mitternacht mit Feuerwerk für Silvester eindecken.

Ein Böller schreckte Otmar Schork auf. Den Geschäftsführer erreichten am Abend Anrufe, wonach der SV Sandhausen und die TSG Hoffenheim eine Kooperation planten (die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete bereits).

"Von einer vertraglich festgehaltenen Kooperation kann keine Rede sein", dementierte Schork am Samstag noch mal gegenüber der RNZ. Der Geschäftsführer bestätigte, dass er sich mit dem Hoffenheimer Manager Alexander Rosen zu einem "Gedankenaustausch" im "Winzerhof" in Rauenberg getroffen habe. "Es geht darum, Synergie-Effekte zu nutzen", sagt Schork, "junge Spieler, die für die Bundesliga noch nicht gut genug sind, könnten sich bei uns weiterentwickeln." Schork sagt aber auch: "Dieses Modell beschränkt sich nicht auf Hoffenheim. Das gilt für andere Bundesligisten auch."

Schork wollte nicht bestätigen, dass Andreas Ludwig und Ahmed Sassi Kandidaten für einen Wechsel zum SV Sandhausen seien. Schon gar nicht in der Winterpause. "Die Tendenz geht dahin, dass wir auf Neuzugänge vor der Restrückrunde verzichten. Wir vertrauen der Mannschaft, die derzeit auf dem überraschend guten neunten Platz steht."

Kein Thema ist demnach auch eine Rückkehr von Andrew Wooten, den der Zweitligist in der zurückliegenden Saison vom Liga-Rivalen 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen hatte.

Die Zurückhaltung hängt auch damit zusammen, dass der Markt in der Winter-Transferperiode im allgemeinen wenig hergibt und dass Sandhausen mit 29 Profis ohnehin einen (zu) großen Kader hat. Für Michael Langer und Marco Pischorn, die am Hardtwald keine Zukunft mehr haben, seien bisher noch keine Anfragen eingegangen, erklärte Schork. Pischorn wird mit dem Drittligisten Preußen Münster in Verbindung gebracht.

Auch für Frank Löning gibt es, so der Geschäftsführer, bislang keinen offiziellen Interessenten. Beim Regionalligisten Viktoria Köln ist man auf den 32-jährigen Stürmer aufmerksam geworden. Auch Drittligisten würden angeblich die Fühler ausstrecken.

Schork wollte sich nicht festlegen, ob der SV Sandhausen seinem Kapitän und besten Torschützen der letzten Jahre die vorzeitige Freigabe geben wird. "Tatsache ist, dass Frank nicht mehr den Stellenwert hat. Aber im Fußball kann es schnell gehen. Man hat es ja bei Nicky Adler, Timo Achenbach und Danny Blum gesehen", meint der Geschäftsführer.

Ohne falsche Bescheidenheit gehen die Sandhäuser in die Hallenturniere. Am Samstag, ab 17.30 Uhr, spielt der Zweitligist in der SAP Arena beim Harder Cup mit. Am nächsten Sonntag und Montag richtet der SV Sandhausen den Sparkassen-Cup aus. Otmar Schork: "Wir wollen sowohl in Mannheim als auch in Ketsch gewinnen."