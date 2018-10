Von Claus Weber

Kempten. Vor zwei Wochen schien es, als müsse man sich um den SV Sandhausen Sorgen machen. Im Test gegen Regionalligist SV Waldhof (0:2) zeigte sich der Zweitligist kraft- und ideenlos. Doch zuletzt ging die Formkurve immer steiler nach oben. Und jetzt hat der SVS sogar richtig Appetit auf die neue Saison gemacht. Denn im Trainingslager glückte ein 4:2 (2:1)-Sieg über den Bundesligisten FC Augsburg, der auch in dieser Höhe völlig verdient war.

"Dafür macht man eine Vorbereitung, damit es sich entwickelt", sagte Jürgen Machmeier. Der Präsident hatte das Team nach den ersten schwachen Tests in Schutz genommen und erinnert: "Auch im letzten Jahr war die Vorbereitung holprig und dann haben wir eine hervorragende Runde gespielt."

Am Samstag war der Chef ins Allgäu gefahren, um seine Angestellten beim bislang wichtigsten Test zu beobachten und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Nach dem Sieg über Augsburg verlängerte der Präsident noch in der Kabine per Handschlag den Vertrag mit Trainer Alois Schwartz (47/Foto: vaf) vorzeitig um ein Jahr bis Juni 2016. "Es ist ein Zeichen der Wertschätzung", sagte Machmeier und Manager Otmar Schork ergänzte: "Es war die logische Konsequenz aus unserer sportlichen Entwicklung."

Schwartz war im Sommer 2013 verpflichtet worden und sollte den Neuaufbau in der Dritten Liga einläuten. Doch will Duisburg die Lizenz verweigert wurde, durfte der SVS Zweitligist bleiben. Der gebürtige Nürtinger führte den Abstiegskandidaten Nummer eins zwischenzeitlich ins vordere Tabellendrittel und schloss als Zwölfter ab.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich, den nächsten Schritt mit dem SV Sandhausen gehen zu dürfen", sagte der Coach. Das 4:2 über den Bundesliga-Achten macht Hoffnung auf eine weitere starke Zweitliga-Saison, auch wenn keiner das Testspiel überbewerten wollte. "Die Augsburger sind noch nicht lange im Training, sie wirkten nicht frisch", sagte Manuel Riemann, "deshalb tun wir gut daran, auf dem Boden zu bleiben." Aber, so der Torwart, man habe Selbstvertrauen gewonnen. Das fand auch Timo Achenbach. "Wir haben uns mit jedem Spiel gesteigert", sagte der Verteidiger, "wir sind auf einem guten Weg."

Gegen Augsburg wirkten die Sandhäuser schon viel spritziger und aggressiver. Man merkt, dass es allmählich um die Stammplätze geht. Dabei vertraut der Trainer im Großen und Ganzen auf die Spieler der erfolgreichen Vorsaison. In Kempten standen nur drei Neuzugänge in der Startelf. Hinten rechts scheint allerdings noch nicht entschieden, wer die Lücke schließen wird, die Kapitän Julian Schauerte durch seinen Wechsel nach Düsseldorf hinterlassen hat. Der junge Moritz Kuhn (22) macht dem etablierten Marc Pfertzel (33) Konkurrenz. Schwartz ließ beide eine Halbzeit lang spielen.

Im Sturm scheinen René Gartler und Andrew Wooten die Nase vorn zu haben, erst in der 62. Minute durften Aziz Bouhaddouz und Nicky Adler ran. Erfreulich: Drei der vier Tore erzielten Stürmer - die Quote war schon schlechter. Gartler traf zum 1:0 (25.), Wooten zum 2:1 (45.). Jan-Ingwer Callsen-Bracker (33.) und Erik Thommy (57.) glichen für die Bayern aus. Dann lieferte Bohaddouz erst die Vorlage zum 3:2 durch Manuel Stiefler (76.) und traf schließlich selbst zum 4:2 (79.). "Im Sturm haben wir uns deutlich verbessert", freute sich SVS-Chef Machmeier.

Ein Kandidat für die Startelf ist noch Kevin Kratz, der wegen muskulärer Probleme zur Vorsicht geschont wurde. Für ihn müsste im defensiven Mittelfeld vermutlich Stefan Kulovits seinen Platz räumen, der zuletzt allerdings zwei starke Partien abgeliefert hat. Wenn Alois Schwartz außer der Qual der Wahl keine weiteren Probleme hat, dann muss man sich um den SV Sandhausen wohl keine Sorgen machen.

Sandhausen: Riemann - Pfertzel (46. Kuhn), Kister (73. Olajengbesi) Hübner, Achenbach (82. Paqarada) - Linsmayer (76. Bieler), Kulovits (73. Tüting) - Stiefler, Thiede (82. Müller) - Gartler (62. Adler), Wooten (62. Bouhaddouz).