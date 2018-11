Sandhausen. (wob) Weshalb honorieren die Fans nur unzureichend den Höhenflug des SV Sandhausen? Schatzmeister Michael Knopf hat keine Erklärung. Am liebsten würde der Steuerberater aus Nußloch die Leute an die Hand nehmen und mit ihnen an den Hardtwald geht, damit sie sich selbst davon überzeugen können: Es lohnt sich. Mit rund 5000 Besuchern wurde der kalkulierte Schnitt von 5500 nicht erreicht. Dafür gab es im Pokal ein dickes Plus von rund 800.000 Euro. Der SV Sandhausen erreichte durch die Siege gegen den 1. FC Nürnberg und in Wiedenbrück zum zweiten Mal in seiner knapp hundertjährigen Vereinsgeschichte das Achtelfinale, wo gegen Eintracht Frankfurt Endstation war.

Die meisten Zuschauer, nämlich knapp 11.000, kamen zum Derby gegen den Karlsruher SC, die wenigsten, nur 3.000, wollten das Spiel gegen den SC Paderborn sehen.

Für die Restrückrunde bietet der Zweitligist Dauerkarten zum Preis von 125 Euro Sitzplätze) und 65 Euro ( Stehplätze) an. Im neuen Jahr kommen mit dem 1. FC Köln, 1860 München, Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und dem FC St. Pauli immerhin noch fünf ehemalige Bundesligisten und dazu Hauptstadt-Klub Union Berlin an den Hardtwald.