Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Die entscheidenden Spiele hat Alois Schwartz gewonnen. Das Schlachtenglück hat der ehemalige Sandhäuser Trainer offenbar mit zum 1. FC Nürnberg genommen. In der ersten Runde im DFB-Pokal benötigte der Club beim Achten der Regionalliga West Viktoria Köln zwar ein Elfmeterschießen, um sich mit 6:5 durchzusetzen, aber - nach den dünnen 1:1 in Dresden und gegen Heidenheim - konnte das bekannt kritische Umfeld beim fränkischen Traditionsvereins zunächst mal ruhig gestellt werden.

Ausgerechnet Torwart Philipp Kühn, den Schwartz am Hardtwald zur Nummer drei degradiert hatte, ärgerte den früheren Chef. Kühn hielt wie schon zuvor beim Kölner 4:0 in Essen stark und wird von der Viktoria als Verstärkung gefeiert. Den Kölner Ausgleich zum 1:1 während der regulären Spielzeit erzielte übrigens Mike Wunderlich, den Schwartz im Winter gerne an den Hardtwald geholt hätte.

Neben Kühn spielte ein paar Kilometer weg von Köln, nämlich an der Essener Hafenstraße, ein weiterer früherer Sandhäuser eine Hauptrolle ohne Happy End. Frank Löning, nach Zwischenstationen in Aue (32 Spiele/6 Tore) und Chemnitz (39/6) inzwischen bei RW Essen, holte gegen Arminia Bielefeld routiniert den Elfer raus, der zum 2:2-Ausgleich führte. Im Elfmeterschießen verwandelte der Ex-Kapitän, der am Sonntag 35 wird, souverän. Das tat allerdings auch sein ehemaliger Kollege David Ulm für die Arminia und als Christoph Hemlein, der aus Lingental bei Leimen stammt, den zehnten Strafstoß verwandelte, hatte der Zweitligist glücklich mit 5:4 gewonnen.

Gejubelt, aber nicht gewonnen hat auch Mario Ketterer. Der war - noch zu Sandhäuser Oberligazeiten - Publikumsliebling am Hardtwald und kickt inzwischen, mit 33, beim Verbandsligisten FC Villingen 08. Ketterer, mittlerweile in doppelter Hinsicht ein Pfundskerl, erzielte beim 1:4 gegen Schalke den Ehrentreffer.

Die Profis, die aktuell auf der Gehaltsliste beim Zweitligisten stehen, sind erst heute (18.30 Uhr) dran. Vor dem Spiel beim Zweitliga-Absteiger SC Paderborn haben sich die Sorgen von Trainer Kenan Kocak vergrößert. Nun droht - nach Manuel Stiefler, Erik Zenga, José Pierre Vunguidica, Maximilian Jansen, Julian Derstroff und Damian Roßbach sowie dem gesperrten Daniel Gordon - auch noch Stefan Kulovits auszufallen. Den Kapitän plagt eine Prellung am Fuß.

Dabei geht es in der Benteler Arena um richtig viel Geld. Und zwar um 268 000 Euro, die an Fernsehgeld für die Teilnehmer an der zweiten Runde ausgeschüttet werden. Die Zuschauer-Einnahmen kommen noch hinzu.

Der SC Paderborn steht nach nur drei Punkten aus den ersten vier Spielen auch in der Dritten Liga schon wieder im Tabellenkeller. Pessimistische Fans unken bereits über den dritten Abstieg in Folge.