Sandhausens Torjäger Andrew Wooten (rechts) möchte am Sonntag im Pokalspiel in Bahlingen die nächsten Treffer beisteuern. Foto: vaf

Nach dem starken Zweitliga-Start will Sandhausen auch am Sonntag in Bahlingen Vollgas geben

Von Claus Weber

Sandhausen. Otmar Schork erinnert sich gerne zurück. "Bahlingen war immer ein heißes Pflaster", sagt der Geschäftsführer des SV Sandhausen vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Sonntag um 14.30 Uhr am Kaiserstuhl. Bis vor neun Jahren spielten die Nord- und Südbadener noch zusammen in der baden-württembergischen Oberliga. "Das waren immer heiße Duelle", meint Schork und schmunzelt: "Die hatten dort früher ein Schoppenbänkchen, eine Art VIP-Tribüne, auf der die Leute schon früh Wein tranken - und entsprechend heißblütig ging’s dann her."

Einen heißen Tanz will der Regionalliga-Aufsteiger aus dem Breisgau übermorgen auch dem Zweitligisten liefern. Nach der ersten Enttäuschung, nicht die großen Bayern, sondern nur die kleinen Sandhäuser aus dem Lostopf gezogen zu haben, überwiegt beim Bahlinger SC nun die Vorfreude. "Sandhausen muss uns erst einmal besiegen", sagte SC-Vize Hans-Joachim Mayer, "ich bin sicher, dass wir ein offenes Spiel haben werden."

Das kann Alois Schwartz nicht ganz ausschließen. "Die Unterschiede zwischen den Ligen sind nicht mehr so groß wie früher", warnt der Sandhäuser Trainer, "im Pokal ist alles möglich."

Deshalb überlässt der Zweitligist nichts dem Zufall, hat einen Spion zur Regionalliga-Premiere der Breisgauer geschickt, die am vergangenen Sonntag mit dem 2:0-Heimsieg über den TSV Steinbach eindrucksvoll gelang. "Die Bahlinger spielen extrem gut nach vorne und versuchen, den Gegner früh zu attackieren", hat Schwartz erfahren. In der vergangenen Meisterschafts-Saison haben die Südbadener nur drei Spiele verloren und über 80 Tore geschossen. "Das ist eine gefestigte Mannschaft", mahnt Schwartz, "das wird für uns nicht einfach."

Der Pokal hat für den Sandhäuser Trainer einen hohen Stellenwert. "Da kann man richtig viel Geld verdienen und sich Selbstvertrauen holen", sagt er. Die Teilnahme an der ersten Runde spült dem Verein 140 000 Euro in die Kasse, die zweite Runde brächte schon 250 000 Euro. Geld, das man nach dem Ausbau des Hardtwaldstadions gut brauchen kann.

Nicht nur deshalb hat der Trainer das Pokalspiel nach dem starken Zweitliga-Start mit den Siegen in Braunschweig (3:1) und gegen Berlin (4:3) zum Charaktertest erklärt. Die Mannschaft dürfe jetzt nicht überheblich auftreten. Im Gegenteil: "Wir müssen uns 100-prozentig konzentrieren und genau in der Art und Weise spielen, wie wir auch die ersten beiden Partien in der Zweiten Liga bestritten haben."

Schwartz will sich am Sonntag auf keine Experimente einlassen, dürfte mit der besten Mannschaft antreten. Allenfalls kleine Änderungen werden erwartet. Personell kann er aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die Langzeitverletzten Stiefler, Zellner, Vunguidica und Zenga stehen ihm alle Spieler zur Verfügung. "Das ist besser als im letzten Jahr", sagt er - und wohl auch ein Grund für den erfolgreichen Saisonstart.

Dass sein Team in zwei Spielen schon sieben Mal getroffen hat, kommt für Schwartz allerdings nicht so überraschend. "Wir setzen fort, was wir im Winter begonnen haben", sagt er, "auch in Leipzig und Ingolstadt haben wir viele Tore erzielt."

Der SC Bahlingen erwartet zum badischen Derby zwischen 3500 und 4000 Zuschauer. Den SVS begleiten mindestens sechs Fanbusse in den Breisgau.