Sandhausen/Braunschweig. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Mittelfeldspieler Björn Kluft vom Bundesliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig ausgeliehen. Die Zusammenarbeit ist auf ein Jahr angelegt, zuvor verlängerte die Eintracht den Vertrag mit dem 23-Jahre alten Offensivspieler bis 2015. Das teilten beide Vereine am Mittwoch mit. «Er kann mit seinen Dribblings eine Abwehr durcheinanderbringen», sagte SVS-Trainer Alois Schwartz. «Er ist sehr flexibel.»

Kluft war im Sommer 2012 nach Braunschweig gekommen, hatte sich in der Vorbereitung vor einem Jahr aber schwer verletzt. Sein einziges Saisonspiel in der vergangenen Spielzeit machte Kluft im letzten Zweitliga-Heimspiel gegen den FSV Frankfurt.

Ob Kluft beim Auswärtsspiel gegen 1860 München am Freitag (18.30 Uhr) im Kader stehen wird, sei noch offen, sagte Schwartz. Nichtsdestotrotz will der Trainer in München den ersten Saisonsieg einfahren. «Die Mannschaft sollte sich langsam mal belohnen», sagte er. In den bisherigen fünf Partien der 2. Bundesliga sei der SVS immer auf Augenhöhe mit dem Gegner gewesen. (lsw)