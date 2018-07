Von Wolfgang Brück

Sandhausen. "Dieses Spiel hat keinen Sieger verdient", stellte Hansi Krieg fest. Der Chef der Heidelberger Schiedsrichter, der bei den Heimspielen am Hardtwald seine Kollegen aus der 2. Bundesliga betreut, hat Recht.

Dennoch, einen Gewinner gab es: Markus Karl. Der Routinier durfte endlich mal von Beginn an ran - zum ersten Mal wieder seit dem 18. Oktober 2016 und erst das vierte Mal in dieser Runde.

"Spielerische Impulse" erhoffte sich Kenan Kocak. Und auch wenn sich der Trainer für das morgige Spiel in St. Pauli nicht festlegen wollte: Markus Karl hat seine Chance genutzt. "Ich war zufrieden", sagte der Trainer. Nicht zufrieden konnte der Neuzugang des 1. FC Kaiserslautern bislang in Sandhausen sein. Der Profi mit den meisten Zweitliga-Einsätzen kam häufig nur von der Bank. Seine größte Leistung vollbrachte er deshalb im Kopf, nicht auf dem Rasen. Karl: "Ich habe im Training immer Gas gegeben, war nie ein Stinkstiefel."

Seinem Vorgesetzten macht er nicht den geringsten Vorwurf. Im Gegenteil: "Wenn die Mannschaft gut spielt, gibt es wenig Grund zu wechseln." Und überhaupt, bat der "Mann des Tages" ausdrücklich, möge man bitte keine weiteren Fragen über ihn stellen, sondern nur zur Mannschaft. "Ich bin einfach nur froh, dass ich wieder von Anfang an dabei war", stellte der Franke fest, der aus seiner Zeit am Betzenberg als meinungsfreudig bekannt ist. Doch vielleicht ist der 31-Jährige altersmilde geworden, vielleicht ist er auch zur Erkenntnis gekommen, dass Fußball-Profis am besten fahren, wenn sie die mit Floskeln gepflasterte Straße nicht verlassen.

Noch "ein, zwei Siege", erlaubte sich der Innenverteidiger immerhin zu sagen, werde man wohl noch brauchen, um ganz sicher zu gehen. Freilich: Dreimal in den letzten zehn Jahren reichten auch schon die 33 Punkte, die Sandhausen acht Runden vor Schluss schon hat. In sechs Spielzeiten wurden 37 Punkte benötigt, einmal sogar 38, um die Relegationsspiele gegen den Drittliga-Dritten zu vermeiden.

Vermutlich braucht man diesmal wieder die maximale Punktezahl. Denn - abgesehen vom Schlusslicht Karlsruhe - punkten die Abstiegskandidaten emsig. In der aktuellen Formtabelle stehen die beiden nächsten Gegner St. Pauli (am Dienstag) und Bielefeld (am Freitag) ebenso wie Aue deutlich vor Sandhausen.

"Würden wir unten stehen, müsste man Angst haben", meint Herbert Kiefer, ehe er heim nach St. Ilgen radelte. Der langjährige Dauerkarten-Inhaber war Anfang der Siebziger ein gefürchteter Torjäger beim FC Badenia ("Einmal habe ich in der zweiten Mannschaft 36 Tore in einer Saison gemacht").

Damit können sie am Hardtwald heutzutage nicht dienen. Nur vier Treffer gelangen in den letzten sieben Spielen ohne einen einzigen Sieg.

Es wird nicht nur Andrew Wooten vermisst, auch das Selbstbewusstsein hat mittlerweile gelitten. "In qualitativer Hinsicht sind viele Mannschaften besser als wir", meint Kenan Kocak, "wir leben von der Mentalität." Klar, immer nur verlieren oder hin und wieder unentschieden spielen, geht auf den Geist.

Deshalb kann man Herbert Kiefer nur zustimmen. "Zum Glück haben wir noch acht Punkte Vorsprung", sagt der 69-Jährige. Und im schönen Kurpfälzer Dialekt: "Des schaffe mer schunn."