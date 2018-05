Bielefeld. (dpa) Fußball-Drittligist Arminia Bielefeld hat den klassenhöheren SV Sandhausen in der ersten Runde des DFB-Pokal eine bittere Niederlage beigebracht. Der auf Platz 14 rangierende SVS kam beim 1:4 am Sonntag in der Schüco-Arena böse unter die Räder.

Sebastian Schuppan (42. Minute), Fabian Klos (57.), Florian Dick (60.) und Christian Müller (64.) bescherten den schwach in die Dritten Liga gestarteten Ostwestfalen ein in dieser Höhe unerwartetes Erfolgserlebnis. Das 1:4 durch Lukas Kübler (76.) vor 7035 Zuschauern kam für die enttäuschende Mannschaft von Trainer Alois Schwartz zu spät.

Beide Teams waren vor 33 Jahren schon einmal in der ersten Pokalrunde aufeinandergetroffen. Im August 1981 setzte sich Bielefeld mit 6:3 in Sandhausen ähnlich klar durch.

Nach schwachem Beginn nahm die Partie am Sonntag erst mit dem Kopfball-Treffer von Neuzugang Schuppan nach einem Dick-Freistoß kurz vor der Pause richtig Fahrt auf. In der zweiten Hälfte dominierte das Team von Norbert Meier den Gegner dann souverän und sorgte durch drei Tore innerhalb von acht Minuten für die Entscheidung.