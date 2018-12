Von Wolfgang Brück

Gelsenkirchen. Kurz vor Schluss setzte sich Julian Schauerte auf den Hosenboden, obwohl weit und breit kein Gegenspieler war. Der Sandhäuser rappelte sich wieder auf und bekam einen aufmunternden Klaps von Schiedsrichter Michael Weiner. Symptomatisch auch das Ende. Der Stadionsprecher wünschte den "sympathischen Gästen" beim Abschied alles Gute. Die Anhänger des FC Schalke 04 applaudierten freundlich.

Die netten Worte, der gut gemeinte Trost bringen Daniel Ischdonat auf die Palme. "Sie helfen nicht. Wir müssen den Schalter umlegen und wieder erfolgreich sein", fordert der Torwart nach der 0:3-Pokal-Niederlage beim FC Schalke 04 und vor dem Zweitliga-Spiel heute Abend (18 Uhr/direkt in Sky) beim Tabellenführer Eintracht Braunschweig.

Es gab in der Veltins-Arena auch Komplimente, die der Wahrheit nahe kamen. "You are the best" lobte der holländische Nationalspieler Ibrahim Afellay den Sandhäuser Mittelfeldwirbler David Ulm. Der Elsässer war in einer weitgehend nur auf Schadensbegrenzung bedachten Mannschaft der auffälligste Akteur und hat sich am Dienstagabend zurück ins Team gedribbelt.

Mut machten auch Alexander Riemann und Nico Klotz. Die beiden Außen deuteten Gefährlichkeit an. So lange nach ihrer längeren Verletzungspause die Kraft reichte.

Die Ansprüche sind gesunken am Hardtwald. Was nach neun Pflichtspielen mit nur einem Sieg verständlich ist. Man konnte beim 0:3 in Schalke den Eindruck gewinnen, dass einige erleichtert waren, dass beim Champions League-Teilnehmer eine richtige Packung erspart blieb. "Wir haben uns gut aus der Affäre gezogen", stellte Geschäftsführer Otmar Schork fest. Jürgen Machmeier eilte - anders als nach dem 0:2 gegen Duisburg - in die Kabine, diesmal nicht um zu tadeln, sondern um zu loben. "Das war eine ordentliche Leistung", meinte der Präsident, "leider hat uns das 0:2 das Genick gebrochen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Nico Klotz kurz zuvor das 1:1 gelungen wäre."

Dais ließ derweil keinen Zweifel daran, dass der Schalker Sieg verdient war. "Auch in dieser Höhe", wie der Trainer feststellte, "denn die Schalker hatten weitere Chancen." Einmal mehr war die Fehlerquote zu hoch, landeten viele Abspiele beim Gegner. Das müsse sich schnell ändern. Dais betet es wie ein Mantra herunter. Doch die Zweifel wachsen. Guten Willen kann man den Profis nicht absprechen. Fehlt am Ende die Klasse? Nein, ist sich Dais sicher. "Wir können in der 2. Bundesliga mithalten. Zwar sind verletzte Spieler zurückgekommen, doch es dauert, bis sie wieder ihre Form erreicht haben."

Das oberste Gebot ist, die Ruhe zu bewahren. Dazu soll auch beitragen, dass der Trainer auf umfassende Änderungen verzichtet. "Es würde nur noch mehr verunsichern", sagt er.

So ist für heute Abend nur ein Wechsel vorgesehen. Kim Falkenberg nimmt wieder seine angestammte Position rechts hinten ein - sofern es die Adduktoren zulassen. Der Verteidiger stieß ebenso zur Mannschaft wie Frank Löning, wobei der Kapitän nach gerade überstandener Grippe erst mal auf der Bank Platz nehmen soll.

Dais schenkt Kingsley Onuegbu weiter das Vertrauen, obwohl es dem Nigerianer bisher nicht gelungen ist, den starken Worten ("Ich gehöre in die Bundesliga") starke Taten folgen zu lassen. Der Trainer bittet um Nachsicht: "Kingsley hat fast ein Jahr lang nicht gespielt."

Für den Afrikaner bedeutet Braunschweig ein Wiedersehen mit seinen ehemaligen Kollegen und die Erinnerung an bessere Zeiten. Drei Tore trug Onuegbu zum Braunschweiger 6:0-Sieg gegen Sandhausen vor ziemlich genau drei Jahren bei. Dais ist überzeugt: "Kingsley wird heute Abend besonders motiviert sein."

Das soll für alle Sandhäuser gelten. Seit Montag ist die Mannschaft zusammen - ausreichend Zeit um zusammenzurücken. Dais hat ein gutes Gefühl vor dem Spiel beim Spitzenreiter, der seine letzten beiden Heimspiele - 1:1 gegen Hertha BSC Berlin und 0:2 gegen Freiburg - nicht gewinnen konnte: "Irgendwann muss der Knoten ja platzen."