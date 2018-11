Von Claus Weber

Heidelberg. Trotz der 1:2-Niederlage am Freitagabend in Braunschweig fällt die Zwischenbilanz von Sandhausens Trainer Alois Schwartz positiv aus. Die Mannschaft ist als Tabellenelfter mit zehn Punkten im Soll, ist gefestigter als in den ersten Partien und hat mit Andrew Wooten endlich einen Stürmer, der trifft.

Knapp ein Viertel der Saison ist vorbei. Alois Schwartz, wie sind Sie bisher zufrieden?



Wir haben einen Punkt mehr als letztes Jahr zur gleichen Zeit. Damals waren wir etwas konstanter, diesmal hatten wir sehr gute Auftritte, aber auch zwei Ausreißer. Aber insgesamt haben wir besser gespielt und uns mehr Torchancen erarbeitet als letzte Saison.

Nach dem schwachen Start reagierten die Fans mit Pfiffen. Mittlerweile hat sich die Stimmung ins Gegenteil gekehrt.



Ja, zum Glück, das ist wichtig für uns. Auch in einem kleinen Stadion und mit nur 5000 Zuschauern können uns die Fans dabei helfen, Punkte zu holen. Nach der guten letzten Saison sind die Ansprüche gestiegen. Aber wir müssen wissen, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. Das haben Mannschaft und Fans verstanden.

Auch in Braunschweig schien etwas drin zu sein, doch das Führungstor hat den Niedersachsen Flügel verliehen und den SVS gelähmt.



Die Beine der Braunschweiger waren schwer und wir hatten sie fast da, wo wir sie haben wollten. Aber dann fiel dieses Tor aus dem Nichts. Wenn wir ohne Gegentor in die Pause gehen, wäre was drin gewesen.

Die kleine Serie von drei Siegen in Folge wurde gestoppt. Ein Rückschlag?



Das ist der falsche Begriff. Wir wollten dort etwas holen, aber es war nicht so, dass wir dort gewinnen mussten. Dazu hätte alles passen müssen. Braunschweig kommt aus der Bundesliga und hat immer noch eine starke Mannschaft. Unsere drei Siege haben viel Kraft gekostet. Außerdem mussten wir die Mannschaft wegen der Verletzungen schon wieder umstellen.

Letzte Saison war die kompakte Defensive der Schlüssel zum Erfolg. Diesmal hat es gedauert, bis die Abwehr gut zusammenhielt.



Das liegt am Kollektiv. Wenn wir das Pokalspiel ausnehmen, hatten wir nur einen Ausreißer gegen Ingolstadt. Wir haben in acht Zweitliga-Spielen neun Gegentore kassiert, eines mehr als letztes Jahr. Das ist in Ordnung. Auch damals haben wir Zeit gebraucht, inzwischen stehen wir als Kollektiv besser.

Vor dieser Saison wurde in die Offensive investiert. Vor allem in den österreichischen Torjäger René Gartler wurden hohe Erwartungen gesetzt, die er bislang nicht erfüllen konnte.



Er braucht Zeit, um hier Fuß zu fassen. Die müssen wir ihm geben. Er arbeitet viel und ich glaube, dass er noch wichtige Tore für uns schießen wird.

Dagegen ist bei Andrew Wooten der Knoten geplatzt.



Er ist jetzt da, wo ich ihn haben wollte. Er ist sehr fit, arbeitet auch viel nach hinten, er hat Spielpraxis und Selbstvertrauen gesammelt - und er trifft.

Auch von Kevin Kratz und Robert Zillner hatte man sich viel erhofft, beide sind verletzt. Nur Pech oder falsche Einkaufspolitik?



Zillner hatte sich gut herangearbeitet. Jetzt reißt er sich das Kreuzband, dafür kann keiner was. Kratz hat die Vorbereitung mitgemacht, dann haben sich plötzlich Gelenkkörper gelöst. Das war nicht vorauszusehen. Natürlich fehlen uns die beiden Spieler. Ebenso wie Jovanovic und Adler. Wir stecken das aber weg und wollen nicht jammern. Hypothetisch könnte man sagen: Mit allen Mann an Bord hätten wir vielleicht einen oder zwei Punkte mehr - vielleicht aber auch nicht.

Am Sonntag kommt mit dem FSV Frankfurt das Schlusslicht. Ein leichter oder der schwerste Gegner für Ihre Elf, die nun das Spiel machen muss?



Für uns ist jeder Gegner schwer. Die Frankfurter spielen seit Jahren in der Zweiten Liga und wissen mit ihrer Situation umzugehen. Ich denke nicht, dass wir unser System umstellen werden, ich hoffe aber, dass der ein oder andere Verletzte zurückkommt.

Danach hat die Mannschaft 14 Tage Pause. Die kommt wohl gerade recht?



Das kann man so oder so sehen. Es läuft gerade nicht schlecht. Andererseits können wir in der spielfreien Zeit auch wieder ein paar verletzte Spieler langsam an die Mannschaft heranführen.