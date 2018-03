Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Das ist wohl einmalig im deutschen Fußball: Wenn am nächsten Samstag der SV Sandhausen mit den Vorbereitungen für die neue Saison beginnt, wird man am Hardtwald nicht genau wissen, in welcher Klasse man spielen wird: In der 2. Bundesliga oder in der Dritten Liga. Am Mittwoch hat der MSV Duisburg die schriftliche Begründung der Deutschen Fußball Liga (DFL) erhalten. Darin steht, weshalb die Lizenz für die Zweite Liga verweigert wurde. Eine Woche haben die Duisburger Zeit für einen Einspruch. Dann ist wieder die DFL mit einer Stellungnahme am Zug. Erst danach trifft sich das Ständige Schiedsgericht, um ein endgültiges Urteil zu fällen. Das wird vermutlich um den 20. Juni herum geschehen, fünf Tage nach Trainingsbeginn, Ende übernächster Woche.

Beim SV Sandhausen ist man sicher, dass es beim Duisburger Lizenzentzug bleibt. "Für uns ist erst mal die Entscheidung des Verbandes maßgebend", sagte Präsident Jürgen Machmeier gestern zur RNZ, "wir fangen mit einer Zweitliga-Mannschaft mit den Vorbereitungen an. Alles andere ist fahrlässig."

Bis zu zehn neue Spieler will Sandhausen noch verpflichten. Einer davon ist seit gestern bekannt: Marco Knaller (26) war unter dem neuen Trainer Alois Schwartz Torwart der U 23 des 1. FC Kaiserslautern. Zuletzt war der Österreicher beim Erstligisten Wolfsberger AC - als Nummer zwei. Wie bei Knaller sollen die meisten Verträge Gültigkeit für die Zweite und Dritte Liga haben. "Bei den reinen Zweitliga-Verträgen werden diese nichtig, wenn wir wider Erwarten doch draußen bleiben", erklärt Geschäftsführer Otmar Schork.

Knaller nimmt den Platz von Daniel Ischdonat ein, der künftig wieder als Torwart-Trainer arbeiten soll. Der Sohn der österreichischen Torhüter-Legende Wolfgang Knaller ist nach Marco Thiede (Augsburg) und Manuel Stiefler (Saarbrücken) der dritte Neue. Im Gespräch sind zudem Abwehrspieler Denis Linsmayer und Angreifer Kwame Nsor, die Schwartz auch aus seiner Lauterer Zeit kennt.

Vieles ist in der Schwebe, doch im Vergleich zum verschuldeten Liga-Rivalen sind es schöne Probleme. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung will wissen: "Insider bezeichnen die Chance für den MSV Duisburg als sehr gering." Dagegen wird in der Rheinischen Post spekuliert, nicht der Klub habe sich verrechnet, sondern die Wirtschaftsprüfer der DFL.

Es geht um Kredite von Tochter-Gesellschaften der Stadt, die falsch verbucht worden seien. Doch der weit erheblichere Mangel soll ein Darlehen von Ex-Boss Walter Hellmich in Höhe von 350.000 Euro sein, das mit unzulässigen Bedingungen verbunden gewesen sein soll. "Wir wollen um unsere Chance kämpfen", wird Horst Kletke zitiert. Der MSV-Anwalt: "Ich bin weder optimistisch noch pessimistisch. Ich kann nicht hellsehen."

Duisburg plant vorsorglich auch für die Dritte Liga. Denkbar ist aber auch die Insolvenz und der Absturz in die Oberliga. Auch weil für das Stadion jährlich fünf Millionen Euro Miete anfielen, besteht schon lange eine Schieflage. Es sieht nicht gut aus für den Deutschen Meister von 1974. Aber sehr gut für Sandhausen.