Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Jürgen Machmeier war gestern Abend noch angespannter als sonst. Es ging beim Präsidenten des SV Sandhausen um nicht mehr, aber auch um nicht weniger als um den Weihnachtsfrieden. 90 Minuten später war alles gut.

Der Fußball-Zweitligist krönte eine überraschend starke erste Serie mit einem 1:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue. "Jetzt können wir entspannt Ferien machen", strahlte David Ulm. Der Franzose erzielte das Tor des Abends, als er einen an Nicky Adler verursachten Strafstoß sicher vollstreckte (31.).

Nicky Adler, SVS-Offensivspieler: "Der Elfmeter war gerechtfertigt. Mein Gegenspieler war einen Tick zu langsam, ich hatte eine gute Einschussmöglichkeit, er hat mich touchiert."

Mit vier Toren ist Adler der erfolgreichste Schütze beim SV Sandhausen. Treffsicher formulierte er auch die zurückliegenden 19 Spiele: "Wir stehen hinten gut, sind vorne eiskalt. Wir sind die absoluten Minimalisten."

Es grenzt an ein Wunder. Im Vorjahr noch Schießbude (66 Gegentreffer in 34 Spielen) hat sich die Abwehr inzwischen zur Festung entwickelt. Beim 1:0 gestern Abend stand schon zum zehnten Mal in dieser Saison die Null. Mit nur 17 Gegentoren verfügt Sandhausen über die zweitbeste Defensive der Klasse.

Klar, auch Glück spielt eine Rolle. Aue war über weite Strecken spielbestimmend, hatte die Mehrzahl der Chancen. Am Ende mussten alle mithelfen um den letzten Ansturm der Sachsen zu überstehen: Stadionsprecher Wolfgang Hell ("Steht auf, wenn ihr Sandhäuser seid"), die Tribünen-Besucher, die in die vor Aufregung schweißnassen Hände klatschten, die Profis, die mit allerletzter Kraft den Vorsprung verteidigten.

"Wir gehen auf dem Zahnfleisch. Deshalb an dickes, dickes Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat Charakter." Alois Schwartz war stolz auf seine Mitarbeiter. Man sah den Trainer sogar lächeln.

"Was für ein schönes Weihnachts-Geschenk", freute sich Georg Kletti. Der Bürgermeister ist nicht nur in Verwaltungs-Fragen ein Fachmann. "Diesen Sieg haben wir vor allem Manuel Riemann zu verdanken", sagte er. Der Torwart verhinderte gegen Dorian Diring einen frühen Rückstand (6.), hielt später gegen Jakub Sylvestr die Führung fest (71. und 77.). "In der Offensive hat man gesehen, dass die Kräfte schwinden", räumte Machmeier ein. Dennoch sieht der Präsident nicht zwangsläufig die Notwendigkeit von Verstärkungen: "Die Mannschaft hat das Vertrauen verdient."

Die Mannschaft, die mit 27 Punkten in die Winterpause geht und damit bereits einen Punkt mehr hat als nach der gesamten letzten Spielzeit.

Das ist gut. Denn in der vermutlich verrücktesten Zweiten Liga aller Zeiten darf man sich selbst als Siebter nicht sicher fühlen. Manuel Riemann: "Gerät man erst mal in einer Negativ-Spirale wird es gefährlich." Und David Ulm: "Wahrscheinlich braucht man 40 Punkte oder mehr, um nicht abzusteigen."

Deshalb appelliert auch Schwartz nach dem ersten Sieg gegen Erzgebirge Aue überhaupt: "Wir dürfen uns nicht ausruhen." Der Trainer geht mit gutem Beispiel voran. Er verzichtet auf Urlaub und bleibt daheim.