Von Claus Weber

Sandhausen. Kenan Kocak war am Montagabend als Kiebitz im Nürnberger Max-Morlock-Stadion. Der Trainer des SV Sandhausen beobachtete aufmerksam den 2:0-Sieg der Franken gegen Eintracht Braunschweig. Schließlich sind die Nürnberger am Sonntag (15.30 Uhr) zu Gast am Hardtwald und möchten hier jene drei Punkte holen, mit denen sie nicht nur die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen, sondern vielleicht sogar noch an Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf vorbeiziehen könnten.

Das allerdings wollen die Kurpfälzer verhindern. Trotz ihres achten Tabellenranges und 42 Punkten ist der Klassenverbleib noch immer nicht sicher. Nur vier Punkte trennen Sandhausen zwei Spieltage vor Schluss vom Relegationsplatz. "Es geht weiter, es ist nichts passiert", sagte Nürnbergs Trainer Michael Köllner nach dem 2:0 über Braunschweig durch die Treffer von Ondrej Petrak (45.) und Kevin Möhwald (48.), "in Sandhausen wollen wir den Deckel draufmachen." Gut möglich, dass dem SVS im letzten Heimspiel der Saison wieder mal eine Auswärtspartie im eigenen Stadion bevorsteht. Mindestens 5000 Fans aus Franken werden erwartet.

Kenan Kocak versucht, die Dramatik der Partie auszublenden. "Die Situation in Nürnberg interessiert uns nicht", sagte er, "wir kümmern uns nur um uns." Der SVS-Trainer hofft auf die Rückkehr von Rurik Gislason, der wegen Adduktorenproblemen bei der jüngsten 0:2-Niederlage in Heidenheim fehlte. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Manuel Stiefler, der gerade die Wahl zum "Tor des Monats" gewonnen hat. Der Allrounder war am Sonntag umgeknickt. "Es sieht nicht gut aus", erklärte Kocak.

Einen Sieg hat Sandhausen in dieser Woche schon errungen. Der von vielen Klubs umworbene Regionalliga-Torjäger Kevin Behrens vom 1. FC Saarbrücken wechselt im Sommer an den Hardtwald. Der gebürtige Bremer unterschrieb einen Dreijahres-Vertrag bis 2021. In 79 Spielen für Saarbrücken erzielte der 27-Jährige 36 Tore - allein in dieser Saison steuerte er 18 Tore und 17 Vorlagen bei. "Wir sind von dem Jungen überzeugt", sagte Kocak, "er ist ein sehr guter Pressingspieler, sehr robust, technisch stark."