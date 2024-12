Sinsheim. (dpa) Im sechsten Anlauf unter dem neuen Trainer Christian Ilzer will Hoffenheim endlich einmal nicht einem Rückstand hinterherhetzen. "Die Zeit ist auf jeden Fall reif. Ich weiß auch, dass wir jetzt häufig hinten lagen. Ich denke, es ist auch mal etwas anderes, wenn wir dann in Führung sind", sagte Mittelfeldspieler Anton Stach vor dem Europa-League-Spiel der Kraichgauer am morgigen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote