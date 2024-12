Zuzenhausen. (dpa/lsw) Nach zwei Niederlagen steht die TSG 1899 Hoffenheim im DFB-Pokal-Achtelfinale beim VfL Wolfsburg unter Druck. Denn den Pleiten in Braga und zuletzt in Mainz soll nun nicht noch eine weitere folgen. "Das ist die dritte Hochzeit, auf der wir tanzen. Wir müssen uns so präparieren, dass wir eine bessere Leistung als zuletzt bringen. Darauf liegt unser Fokus", sagte TSG-Coach Christian Ilzer vor dem Match am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky).

Ilzer ist ein Spezialist für Pokalspiele, holte in Österreich zuletzt zweimal den Titel und ist seit drei Jahren in diesem Wettbewerb ungeschlagen. Doch nach den zwei jüngsten Rückschlägen nach zuvor furiosem Auftakt unter Ilzer sind die Hoffenheimer verunsichert. "Das Wichtigste ist, schnell einen klaren Kopf zu bekommen. Wir müssen schnell und genau wissen, an welchen Stellschrauben wir drehen", sagte der 47-Jährige.

Ilzer: Gibt nur siegen oder fliegen

Er verlangt von seinen Spielern vor allem gute Energie und Zuversicht. "Die Mannschaft muss mit Mut und einer gewissen Risikobereitschaft reingehen und alles investieren, um die nächste Runde zu erreichen. Es ist eine große Herausforderung, große Spiele von der ersten Sekunde an unter Kontrolle zu bringen. Aber am Ende gibt es nur siegen oder fliegen", sagte Ilzer.

In Wolfsburg erwartet er einen Gegner mit enormem Selbstvertrauen. "Sie haben einen Lauf, haben sich gefunden. Wolfsburg hat viel Speed in der Offensive und viele quirlige Spieler. Darauf müssen wir uns einstellen", sagte der Österreicher. Ein Mittel sei es, die eigenen Fehler zu reduzieren und den Gegner zu beschäftigen.

Tohumcu verletzt

Sollte es dennoch schiefgehen und Hoffenheim aus dem Pokal ausscheiden, mahnt Ilzer zur Geduld. "Anfangen wird nicht belohnt, nur Durchhalten wird belohnt", lautet sein Motto. Verzichten muss er dabei in den kommenden Wochen auf Umut Tohumcu, der sich im Training am Sprunggelenk verletzt hat.