Handballer reisen in den hohen Norden

Die deutschen Spieler haben gute Chancen. Das Hinspiel gegen die Färöer am Mittwochabend in der norddeutschen Stadt Kiel gewannen sie. Allerdings passierten ihnen da auch viele Fehler. Trotzdem gilt Deutschland als klarer Favorit.

Auf den Färöer-Inseln wohnen nur wenige Menschen, insgesamt etwa 50 000. So viele Menschen leben etwa in einer mittelgroßen deutschen Stadt. Alleine in der