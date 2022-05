Eilmeldung 18:34 Uhr

CDU stimmt Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit Grünen in NRW zu

Die CDU in Nordrhein-Westfalen will Koalitionsverhandlungen mit den Grünen aufnehmen. Der CDU-Landesvorstand stimmte am Sonntag bei einer Sitzung in Düsseldorf einstimmig dafür. Das gab CDU-Landesparteichef und Ministerpräsident Hendrik Wüst bekannt. Zuvor hatten bereits die Grünen für Verhandlungen gestimmt.