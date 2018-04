Tim Lichtenberg am Boden, Marvin Dieckmann einen Schritt zurück: Siosifa Lisala legt Japans Siegesversuch. Foto: Keßler

Heidelberg. (CPB) Die deutsche Siebenerrugby-Nationalmannschaft hat in Hongkong bei der Qualifikation zu den World Sevens Series ein ausgezeichnetes Turnier gespielt und fünf ihrer sechs Spiele gewonnen. Im Konzert der Großen spielt künftig aber nicht die Mannschaft des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV), sondern Japan. Die Ausrichter der olympischen Siebenerrugby-Spiele 2020 besiegten die Deutschen im Endspiel mit 19:14 Punkten, nachdem die Schützlinge der Bundestrainer Vuyo Zangqa und Clemens von Grumbkow (Heidelberg) zur Pause mit 14:5 und bis 30 Sekunden vor Schluss mit 14:12 geführt hatte.

"Das Ziel erneut ganz knapp verpasst", bedauerte DRV-Sportdirektor Manuel Wilhelm (Heidelberg) auf www.rugby-verband.de, nachdem die Deutschen 2016 im Halbfinale gegen Hongkong, 2017 im Endspiel gegen Spanien und nun im Finale gegen Japan gescheitert waren und damit auch ihr erstes wichtiges Saisonziel nicht erreicht haben. Nun muss man schauen, dass man sich über einen Spitzenplatz in der EM 2018 für Hongkong 2019 qualifiziert.

Das Turnier hatte am Freitag mit einem 14:12 gegen Hongkong und einem 27:7 gegen Zimbabwe gut begonnen und ging am Samstag mit einem 36:7-Sieg über den Vorjahres-Halbfinalisten Papua-Neuguinea sehr gut weiter. Im Viertelfinale gegen Uganda überzeugte die deutsche Sieben mit einem 26:0-Sieg und meldete damit Titelambitionen an.

Diese bestätigten sich im Halbfinale gegen Chile, das mit 19:12 Punkten niedergerungen wurde. Drei Versuche durch Sebastian Fromm (Trinity College Dublin), Bastian Himmer und Marvin Dieckmann (beide RG Heidelberg) sowie eine Erhöhung von Fabian Heimpel waren die Ausbeute.

Im Endspiel profitierten die Japaner bei Stande von 14:12 für Deutschland von einem Kick des Pforzheimers Carlos Soteras-Merz, der den Ball ohne Not aus den Händen gab und einen Kamikaze-Konter durch den pfeilschnellen Siosifa Lisala ermöglichte, den Tim Lichtenberg und Marvin Dieckmann nicht festhalten konnten.