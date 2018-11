Heidelberg. (CPB) Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft ist am Sonntag mit einem 26:9 (6:6)-Sieg über Hongkong in das letzte Qualifikationsturnier zur Weltmeisterschaft 2019 in Japan gestartet und hat das erste der drei Turnierspiele in Marseille gut überstanden. Wie Teamchef Frederik Jacobus Potgieter (Heidelberg) gestern erklärte, steht vor dem zweiten Match am Samstag um 16 Uhr gegen Kanada nur hinter dem Einsatz des Außendreiviertels Mathieu Ducau ein Fragezeichen.

Der 26-jährige und 1,92 Meter große Sprinter des französischen Drittligisten CA Lannemezan musste sein siebtes Länderspiel im Trikot der "Schwarzen Adler" schon nach 26 Minuten beenden, weil er an der Schulter verletzt wurde. "Ich bin aber zuversichtlich, dass unsere medizinische Abteilung das hinbekommen wird", sagte Potgieter, der bezüglich einer Gesichtsverletzung des Spielmachers Raynor Parkinson Entwarnung gab. Der 30-jährige Verbinder des Bundesliga-Spitzenreiters SC Frankfurt 1880 hat glücklicherweise keinen Nasenbeinbruch, sondern "nur" einen Riss unter dem Auge. Einem Einsatz des großartigen Kickers, der in 31 Länderspielen schon 310 Punkte für Deutschland erzielt hat, steht also nichts im Wege.

Kobus Potgieter bezeichnete das Spiel gegen die kampfstarke Mannschaft Hongkongs als "guten Anfang. Allerdings hat man gemerkt, dass wir seit dem 14. Juli kein Spiel hatten." Damals waren die Deutschen in Heidelberg ganz nahe an einem Sieg über Samoa, das am Samstag in den USA nur mit 29:30 verloren und dabei erneut seine große Klasse bewiesen hat. Potgieter fügte kritisch hinzu: "Wir haben über 50 Minuten gebraucht, um richtig ins Spiel zu kommen, und dabei zu viele Bälle leichtfertig hergegeben. Das muss besser werden." Mit dem Sturmspiel war der Teamchef zufrieden, das Angriffsspiel der Dreiviertelreihe war allerdings zu stumpf und fehlerhaft.

Nun hat die Mannschaft bis zum Abschlusstraining am Freitag um 17 Uhr im Stade Delort vier ganze Tage zur Regeneration und zum Training. Grundlage ist eine peinlich genaue Video-Analyse des Spiels zwischen Kanada und Kenia (65:19), die der Trainerstab unter der Leitung von Cheftrainer Mike Ford am Montag vorgenommen hat.

Der Erfolg über Hongkong hat die Deutschen zwar noch nicht nach Japan gebracht, aber in der Weltrangliste sind sie von Platz 29 auf 26 geklettert. Kanada steht im gestern veröffentlichten Ranking auf Rang 21 und hat Hongkong von dort auf Platz 24 verdrängt.

Die Weltranglistenspiele des Wochenendes: Frankreich - Südafrika 26:29, Irland - Argentinien 28:17, Wales - Australien 9:6, England - Neuseeland 15:16, Schottland - Fidschi 54:17, Italien - Georgien 28:17, Russland - Namibia 36:6, USA - Samoa 30:29.

Relegationsspiel der EM-Division 1: Rumänien - Portugal 36:6.