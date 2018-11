Ein Bild mit Symbolkraft: Eric Marks und die seine Teamkameraden müssen heute in Marseille gegen Kanada höher springen als je zuvor, um zur WM zu dürfen. Fotos: Jürgen Keßler

Von Claus-Peter Bach

Marseille. Seit Freitag ist Frankreich blockiert. Um gegen die sozialpolitischen Entscheidungen der Regierung Macron zu protestieren und die französische Version der Hartz-Reformen zu verhindern, haben tausende von "Gelben Westen" gut 700 Verkehrsknotenpunkte im Hexagon besetzt. In manchen Städten gibt es keine Zu- oder Ausfahrt mehr, das Reisetempo auf Autobahnen ist gedrosselt, weil "Gelbe Westen" mit Tempo 20 auf allen Fahrspuren unterwegs sind und fröhlich gelbe Flaggen schwenken, wenn Lastwagenfahrer wütend hupen.

Weil Frankreich blockiert ist, warteten eine Handvoll internationaler Journalisten am Freitagnachmittag im Stade Pierre Delort von Marseille vergeblich auf die deutsche Rugby-Nationalmannschaft, die in Kenntnis der Verkehrssituation ihr Abschlusstraining vor dem heutigen WM-Qualifikationsspiel gegen Kanada lieber auf einem kleinen Sportplatz beim Quartier in Aix-en-Provence durchführte und auf die zeitraubende Busfahrt zum 48 Kilometer entfernten Spielort neben dem berühmten Vélodrome de Marseille verzichtete.

Vor dem Kräftemessen mit dem achtmaligen WM-Teilnehmer Kanada ohne Sorgen: Teamchef Kobus Potgieter und Trainer Mike Ford.

"Unsere Spieler sollen sich besser ausruhen", sagte Teamchef Frederik Jacobus Potgieter (Heidelberg), der mit dem Organisationskomitee geklärt hat, dass die "Schwarzen Adler" am heutigen Samstag um die Mittagszeit von einer Polizeieskorte nach Marseille geleitet werden. Ankick ist um 16 Uhr, die Bedingungen im Stadion sind ideal: Am Samstag soll es bei leicht bedecktem Himmel 19 Grad Celsius warm sein, allenfalls leichter Regen könnte das Fangen und Passen der "Quetsch" erschweren, was allerdings für beide Teams gilt.

Nach dem ersten der drei Spieltage mit dem 65:19 Kanadas gegen Kenia und dem 26:9 Deutschlands gegen Hongkong ist man sich vor Ort einig, dass schon heute die Entscheidung darüber fallen wird, wer als 20. und letzte Nation zur IX. Rugby-WM 2019 nach Japan fliegen darf. Kanada gilt als Favorit, die "Schwarzen Adler" haben sich aber Respekt verschafft und sind chancenreicher Außenseiter. "Sie können Kanada schlagen", sagte beispielsweise Frédéric Dubessy, der Medienmanager im Stade Delort.

Aus Aix-en-Provence gab es gute Nachrichten. Die deutsche Fünfzehn hat das Auftaktmatch gegen Hongkong nicht nur siegreich, sondern auch beinahe unversehrt überstanden. Nur Mathieu Ducau, der große und schnelle Außendreiviertel vom französischen Drittligisten CA Lannemezan, kann wegen einer Schulterluxation nicht mehr eingesetzt werden. Der Trainerstab hat entschieden, dass der Pforzheimer Student Carlos Soteras-Merz ins Team rückt. Für das letzte Spiel am Freitag gegen Kenia wird Steffen Liebig vom Heidelberger Ruderklub eingeflogen, um den 30-er-Kader aufzufüllen. Stadionchef Gilles Bizot erwartet heute 2500 Zuschauer.

Deutschland: Christopher Hilsenbeck (RC Vannes) - Carlos Soteras-Merz (TV Pforzheim), Jamie Murphy (Bridgend Ravens), Wynston Cameron-Dow (SC Frankfurt 1880), Marcel Coetzee (TSV Handschuhsheim) - Raynor Parkinson (SC Frankfurt 1880), Sean Armstrong (Heidelberger RK) - Sebastian Ferreira (SO Chambéry), Jarrid Els (CSM Bukarest), Jacobus Otto (TSV Handschuhsheim) - Michael Poppmeier (Kapitän/SC Frankfurt 1880), Eric Marks (Stade Rochellais-Atlantique) - Samy Füchsel (SC Frankfurt 1880), Kurt Haupt (ohne Verein), Julius Nostadt (Stade Aurillac).