Köln. (momo) Fünfte Niederlage im fünften Spiel für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft. Zwei starke Phasen jeweils zu Beginn der beiden Halbzeiten reichten nicht, um das körperlich starke russische Team in Bedrängnis zu bringen. Das DRV-Team beendete die Europameisterschaft in Köln damit ohne Tabellenpunkte. Lediglich 34 erzielte Zähler in fünf Spielen bedeuten einen traurigen Negativrekord. Europameister sind die ungeschlagenen Georgier vor Rumänien und Spanien.

Der Start gelang Deutschland diesmal gut. Nach einem russischen Ballverlust legte Pascal Fischer auf den mitgelaufenen Stefan Mau ab, der auf dem Weg ins Malfeld gerade noch gehalten werden konnte. Doch den folgenden Straftritt setzte Manuel Müller von der RG Heidelberg über die Stangen und bescherte seiner Mannschaft so die erste Führung im gesamten Wettbewerb. Die drei Punkte sollten allerdings die einzigen der Deutschen bleiben.

Russland antwortete mit schnellen und direkten Angriffen, welche die Defensive des Heimteams nicht oft genug halten konnte. Spätestens bei der vierten oder fünften Phase wurden die Lücken im Abwehrverbund größer, und die Russen spurteten durch den freien Raum. Erste-Reihe-Routinier Valery Tsnobiladze legte zweimal zum Versuch ab und sorgte in Zusammenarbeit mit dem Kapitän und sicheren Kicker Iurij Kushnarev schnell für eine klare Führung der Gäste.

Im Sturm sah man kaum Land gegen die Russen; wenn es mal gefährlich wurde, dann über die Hintermannschaft, wo sich der Hannoveraner Fischer und der Handschuhsheimer Christopher Korn mit beherzten Leistungen hervortaten. Besonders Fischer, der drei famose Durchbrüche vorzuweisen hatte, spielte als einer der wenigen auf dem selben Leistungsniveau wie die Russen.

Doch an der Gesamtsituation änderte dies freilich nichts. Die vielen russischen Angriffe konnten oft nur regelwidrig gestoppt werden, was nach vielen Straftritten auch eine Zeitstrafe gegen Mau zur Folge hatte. Zu einfach kam Russland dann auch zu Punkten wie beispielsweise in der 28. Minute, als eine eigentlich überworfene Gasse vom russischen Achter Anton Rudoi gefangen wurde, der unbedrängt nahezu bis ins Malfeld laufen konnte. Spätestens nach Rudois zweitem Versuch war das Spiel entschieden.

Für Deutschland heißt es jetzt, alle verfügbaren Kräfte für das Relegationsspiel gegen Portugal zu bündeln, wenn man am 28. April die letzte Chance auf den Klassenverbleib nutzen möchte.

Deutschland: Manuel Müller - Wehrspann, Korn, Fischer, Nicolas Müller - Oliver Paine, Piosik (52. Kieran Davies) - Lehmann (65. Lang), Duwe, Marks - Listmann, Mau (56. Hug) - Martel (52. Bender), Ngubane, Liddell.

Schiedsrichter: Tempest (England); Zuschauer: 3000; Punkte: 3:0 (5.) Straftritt M. Müller; 3:7 (8.) Versuch Tsnobiladze + Erhöhung Kushnarev; 3:12 (18.) V Tsnobiladze; 3:19 (24.) V Rudoi + E Kushnarev; 3:26 (29.) V Rudoi + E Kushnarev; 3:33 (33.) V Krotov + E Kushnarev; 3:40 (49.) V Budychenko + E Kushnarev; 3:47 (58.) V Mikhaltsov + E Kushnarev; 3:52 (76.) V Mikhaltsov; 3:57 (80.+1) V Krotov; Zeitstrafe: Mau (23.).