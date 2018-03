Heidelberg. (momo) Vor dem letzten Spiel der Europameisterschaft stehen nach vier Spielen vier klare Niederlagen für die deutsche Rugbynationalmannschaft zu Buche. Auch im abschließenden Spiel gegen Russland am Sonntag in Köln glaubt niemand ernsthaft an einen Sieg, vielmehr geht es darum, sich als Team weiter zu finden, um in der Abstiegsrelegation gegen Portugal eine eingespielte und fitte Mannschaft auf den Platz schicken zu können.

Nach dem Zerwürfnis mit einem ehemaligen Großsponsor hatte der Verband eine nahezu komplett neue Mannschaft zusammengestellt, deren Motivation zwar nie infrage stand, aber die leistungsmäßig schlicht eine Liga darunter anzusiedeln ist. Vor diesem Hintergrund zogen sich die Deutschen achtbar aus der Affäre, wenngleich die durchweg hohen Niederlagen an der Moral nagten.

Eine der Hauptaufgaben des Trainerteams wird daher darin bestehen, die Spieler aufzurichten und an den funktionierenden Dingen weiter zu feilen - dennoch: Russland geht als klarer Favorit in die Partie. Die "Bären" haben zwar selbst erst einen Sieg gegen Belgien auf der Habenseite, verfügen aber über eine eingespielte und körperlich extrem starke Mannschaft.

Auch die offizielle Marschroute seitens des Verbandes scheint klar zu sein: Es ist von "wertvollen Erfahrungen" die Sprache, die vor dem 28. April gesammelt werden sollen. An diesem Datum hat die deutsche Auswahl Heimrecht gegen den Sieger der zweitklassigen Rugby Europe Trophy, wahrscheinlich geht es dann gegen die Portugiesen.

Im heimischen Ligapokal wollen der Heidelberger TV und der TSV Handschuhsheim II eine Runde weiter kommen. Mit der Rugbyunion Hohenneuendorf (HTV) und den Berlin Grizzlies (TSV) stehen relativ unbekannte Widersacher zwischen den Heidelberger Clubs und der nächsten Runde. Während der HTV mit nach oben zeigender Leistungskurve und einer technisch starken Mannschaft leicht favorisiert scheint, haben die Handschuhsheimer "Löwen" mit dem Heimrecht einen Vorteil, der im traditionell lautstarken "Lionspark" das Fehlen einiger Akteure wettmachen könnte.

Die Frauenbundesligateams aus Heidelberg müssen beide auswärts ran. Aber während der Heidelberger RK bei der SG Rhein-Main keinerlei Probleme bekommen sollte, muss Spitzenreiter SC Neuenheim zum ärgsten Verfolger nach Köln. Gewinnt Neuenheim die schwere Auswärtspartie, ist ihnen der erste Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen.

Um den Gesamtsieg geht es am letzten Spieltag der Six Nations nicht mehr. Durch die 16:22-Niederlage Englands in Paris sind die Iren nach ihrem klaren Bonuspunktsieg über Schottland (28:8) nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Aber mit einem Erfolg am St. Patrick’s Day in England könnten die Männer von der Grünen Insel den Grand Slam, also fünf Siege in fünf Spielen, perfekt machen. Für das Rosenteam würde eine weitere Niederlage allerdings Platz fünf und damit das schlechteste Ergebnis seit vielen Jahren bedeuten.

Info: Europameisterschaft, Sonntag, 13 Uhr: Deutschland - Russland (Köln).