Von Jens Beeskow

Cluj. Die neu formierte deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat zum Auftakt der Europameisterschaft eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Das Team des neuen, aus Uruguay stammenden Nationaltrainers Pablo Lemoine unterlag in Cluj dem Europameister Rumänien mit 6:85 (6:31). Tim Menzel besorgte die deutschen Punkte durch zwei Straftritte.

Der neue Teamdirektor Paul Healy sagte: "Natürlich ist das ein enttäuschendes Ergebnis. Aber wir müssen aus den Fehlern lernen. Und wir haben sicher jede Menge Erfahrungen gesammelt. Wir haben eine volle Woche gemeinsamen Trainings vor uns. Wir müssen uns von Woche zu Woche verbessern, um, wenn nicht gegen Georgien, dann doch gegen Belgien, Spanien und Russland eine bessere Leistung abzurufen."

Nach einer ordentlichen Anfangsphase kassierte das deutsche Team früh den ersten Versuch. Ein Kick wurde von Sione Fakaosilea erlaufen und zum Versuch verwertet, der von Topkicker Florin Vlaicu erhöht wurde (7.). Das deutsche Team versuchte, mit viel Engagement dagegen zu halten, war jedoch körperlich in vielen Situationen unterlegen. So schoben die Rumänen mit Macht durch die Mitte zum zweiten erhöhten Versuch (12.). Mit guter Verteidigung und mutigem Offensivspiel kam Deutschland wenig später in die Position, einen Straftritt zu den Stangen zu setzen. Der in Handschuhsheim ausgebildete Tim Menzel verbuchte die ersten drei Punkte.

Weil die Rumänen im überlegenen Gedränge nicht sauber spielten, gab es mehrfach Straftritte für das deutsche Team, die für Entlastung sorgten. Doch in der 25. Minute hebelte Vlaicu die deutsche Abwehr mit einem klugen Crosskick auf Tangimana Fonovai aus, den Christopher Korn nicht mehr vom Versuch abhalten konnte. Die Deutschen spielten weiter mit viel Herz und verkürzten durch einen Straftritt von Menzel (29.) auf 19:6. Die Rumänen taten sich deutlich leichter: Auf der rechten Seite konnte Fonovai von zwei Deutschen nicht aufgehalten werden. Vlaicu erhöhte (32.). Und noch vor der Halbzeitpause legte Rumänien mit einem Versuch aus dem Paket nach gewonnener Gasse schon den fünften Versuch (38.).

Deutschland hielt kräftig dagegen, konnte es aber nicht verhindern, dass Stelian Burcea den Ball im Malfeld zu Boden brachte (45.). Auch die Erhöhung passte - wie beim nächsten Versuch, den Paula Kinikinilau legte (47.). Nun hatte Deutschland den überlegenen Rumänen, die den Ball sehr gut laufen ließen, kaum etwas entgegenzusetzen. Ionut Dumitru tauchte in der linken Ecke des Malfelds zum nächsten von Vlaicu erhöhten Versuch ab (51.). Danach gab es eine lange Verletzungspause, weil Kapitän Julius Nostadt verletzt liegen blieb und mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde. Er erholte sich rasch.

Das deutsche Team konnte nicht mehr so gut dagegenhalten wie davor. So wurde Sione Fakaosilea zum zweiten Mal freigespielt für seinen Versuch zum 57:6. Vlaicu legte noch zwei Zähler drauf (60.). Die Rumänen brachten nun immer wieder die Hintermannschaft ans Laufen. So legten Kinikinilau (63.) und Burcea nach einer sehenswerten Gassenvariante (69.) nach. Rumänien schaltete auch in der Schlussphase keinen Gang herunter, sondern machte weiter Druck. Mit schnellen Pässen sorgte Rumänien für Bewegung und für Lücken in der deutschen Defensive. Aus einem Pick and go heraus war in der 74. Minute Alin Coste erfolgreich. Den Schlusspunkt setzte Steven Shannen mit einem Konter, nachdem Luke Dyckhoff durchgebrochen war, sein Offload aber heraus gefangen wurde. Valentin Calafeteanu erhöhte auch die letzten beiden Versuche und stellte den deutlichen 6:85-Endstand her.

Am Samstag spielt Deutschland in Offenbach gegen WM-Teilnehmer Georgien (Tickets: www-adticket.de).

Deutschland: Dieckmann (RG Heidelberg) - Pfisterer (RGH), Plümpe (RGH), Ayachi (TSV Handschuhsheim), Korn (TSV Handschuhsheim) - D. Koch (Germania List), Menzel (Racing Strasbourg) - Dutta (Nottingham University), Dyckhoff (Cross Keys RFC), Duwe (RK 03 Berlin) - Mau (Germania List), Marks (RC Rochelais-Atlantique) - Nostadt (RC Aurillac/Kapitän), Senzo Ngubane (SC Frankfurt 1880), Weiß (SC Neuenheim). - In Reserve: Ramsay (Berlin Grizzlies), Martel(TSV Handschuhsheim), Bender (TSV Handschuhsheim), Bauer (VfR Döhren), Lang (RG Heidelberg), Piosik (Hannover 78), Sztyndera (SC Frankfurt 1880), von Grumbkow (Bundeswehr).

Schiedsrichter: Burlet (Belgien); Punkte: 7:0 (7.) Versuch Fakaosilea + Erhöhung Vlaicu; 14:0 (12.) V Lazar + E Vlaicu; 14:3 (16.) Straftritt Menzel; 19:3 (25.) V Fonovai; 19:6 (29.) S Menzel (29.); 26:6 (32.) V Fonovai + E Vlaicu; 31:6 (37.) V Sturm Rumänien; 38:6 (45.) V Burcea + E Vlaicu; 45:6 (47.) V Kinikinilau + E Vlaicu; 52:6 (51.) V Dumitru + E Vlaicu (51.); 59:6 (60.) V Fakaosilea + E Vlaicu; 66:6 (63.) V Kinikinilau + E Vlaicu; 71:6 (69.) V Burcea; 78:6 (74.) V Coste + E Calafeteanu; 85:6 (80.) V Shennan + E Calafeteanu.