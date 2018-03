Heidelberg. (CPB) Die starken Männer von der grünen Insel haben am zweiten Spieltag des Sechs-Nationen-Turniers der führenden europäischen Rugby-Nationen, die einen geschlossenen Klub ohne Auf- und Abstieg bilden, die Führung übernommen. Im Aviva-Stadion in Dublin erlebten die Zuschauer einen 56:19-Sieg Irlands gegen Italien.

Die irische Fünfzehn des neuseeländischen Trainers Joe Schmidt zauberte an der Lansdowne Road acht Versuche auf den saftigen Rasen, die Innendreiviertel Rob Henshaw (2/Leinster RFU), Außendreiviertel Jacob Stockdale (2/Ulster RU), Gedrängehalb Conor Murray (Munster RU), Innendreiviertel Bundee Aki (Connacht RFU), Außendreiviertel Keith Earls (Ulster RU) und Kapitän Rory Best (Ulster RU) als Hakler in der Mitte des Sturmes erzielten. Im Rugby bilden die Republik Irland und die britische Provinz Nordirland eine gemeinsame Mannschaft. Der 27-jährige Bundee Aki stammt wie sein Trainer aus Neuseeland. Schmidt betreut die Iren seit 2013.

Die übrigen Punkte des Spitzenreiters erzielten Verbinder Johnny Sexton (Leinster RFU) mit fünf und der eingewechselte Joey Carberry (Leinster) mit drei Erhöhungen. Italien gab trotz hohen Rückstandes nie auf und kam in der zweiten Halbzeit zu immerhin drei Versuchen durch Spielmacher Tommaso Allen (Benetton Treviso), den eingewechselten Edoardo Gori (Treviso) und Schlussmann Matteo Minozzi, der in Italien und Europa für die "Zebras" spielt.

Titelverteidiger England ist nach einem 12:6-Sieg über Wales punktgleich mit den Iren und hat nicht nur dieses eminent wichtige Match gegen die bis zum Schlusspfiff des sehr guten französischen Schiedsrichters Jérome Garcès gefährlichen Südwestbriten gewonnen, sondern auch die Revanche für die bittere 25:28-Niederlage in der WM-Vorrunde 2015 in Twickenham, die das frühe Ausscheiden des entsetzten Gastgebers bedeutete.

Die Engländer erzielten zwei Versuche ihres Außendreiviertels Jonny May von den Leicester Tigers, Innendreiviertel Owen Farrell (Saracens RFC London) traf mit einer Erhöhung. Die Waliser hatten mit Rhys Patchell (Scarlets) gegenüber George Ford (Leicester) den weniger akkurat spielenden Verbindungshalb und mussten sich mit zwei Straftritten von Patchell und Schlussmann Gareth Anscombe (Cardiff Blues) begnügen.

Die große Rugby-Nation Frankreich liegt am Boden und rangiert nach der zweiten Niederlage auf dem fünften Platz. Gestern feierte Schottland einen 32:26-Sieg und versetzte seine Fans rund um das Murrayfield in einen Freudentaumel.

Beide Teams erzielten zwei Versuche: Die Schotten durch Außen Sean Maitland (Saracens London) und Innen Huw Jones (Glasgow Warriors), die Franzosen durch Teddy Thomas (2/Racing Paris). Den Unterschied machte Gedrängehalb Greig Laidlaw. Der kleine Mann mit dem goldenen Fuß vom Gloucester RFC brachte beide Erhöhungen und sechs Straftritte ins Ziel und buchte 22 Punkte, während die französischen Kicker Maxime Machenaud (10/Racing Paris) und Baptiste Serin (6/UB Bordeaux) nur auf 16 Zähler kamen.