Von den HTV-Verteidigern kaum zu stoppen: Yassin Ayachi greift stürmisch an. Foto: F&S

Heidelberg. (CPB) In der Rugby-Bundesliga Süd feierte der TSV Handschuhsheim mit einem 40:13-Sieg über den Heidelberger Turnverein den ersten Saisonsieg, sammelte mit fünf herausgespielten Versuchen und einem Strafversuch den offensiven Bonuspunkt ein und schob sich - was rund um die Tiefburg und wenige Tage vor der Verleihung des "Grünen Bandes" für hervorragende Jugendarbeit mit Freude registriert wird, vor die Rudergesellschaft Heidelberg und den Sportclub Neuenheim auf den dritten Tabellenplatz.

In einem gutklassigen und fairen Spiel vor der erfreulichen Kulisse von 500 Zuschauern erzielten Michael Cooke, Ali Sürer, Marcel Huber, Thomas Genthner und Marco Dörzbacher die fünf Versuche. Cooke (3) und Dörzbacher (2) vervollkommneten das Score mit fünf Erhöhungen. Schlusslicht HTV startete mit einem Straftritt von Stephan Schmidbauer sowie Versuchen von Benedikt Scherrer und Rainer Verclas gut in die beiden Halbzeiten und zeigte eine erfreuliche Leistung seiner Stürmer. Beim Stande von 19:13 sahen die "Turner" sogar eine Siegchance. Der TSV zeigte eine gute Mannschaftsleistung. Junioren-Nationalspieler Max Reinhard gab ein viel versprechendes Debüt in der ersten Mannschaft.

Der deutsche Meister Heidelberger Ruderklub festigte seine Spitzenstellung gestern durch einen leichten 81:0-Sieg über seinen chancenlosen Nachbarn Rudergesellschaft Heidelberg. Wegen der Siebenerrugby-Europameisterschaft in Bukarest mussten der HRK sechs und die RGH drei Nationalspieler abstellen. Dass das Bundesligaspiel dennoch ausgetragen wurde, ist zwar satzungskonform, aber Quatsch. Die Eintritt entrichtenden Zuschauer hätten einen Anspruch darauf, die Vereine in Bestbesetzung bewundern zu dürfen.

Beim "Durchtragerles" hatte der HRK leichtes Spiel und kam zu 13 Versuchen durch Jacobus Otto (3), Kehoma Brenner (2), Sean Armstrong (2), Alexander Widiker, Ansgar Ruhnau, Max Werner, Steffen Hohl, Mawuli Amefia und Samy Füchsel, von denen Thorsten Wiedemann acht erhöhte. Die RGH baute vor allem auf ihre Nachwuchsspieler. In der zweiten Sturmreihe gab Mirt Suljic, der Kapitän der slowenischen Nationalmannschaft, sein Bundesliga-Debüt.

Der SC Neuenheim hat beim deutschen Vizemeister TV Pforzheim einen möglichen Sieg durch unkonzentrierte Spielweise, Substanzverlust in der Schlussphase und mangelnde Disziplin verschenkt, musste sich nach einer 22:19-Führung bis sieben Minuten vor Schluss mit 22:35 geschlagen geben und kehrte unzufrieden aus der "Goldstadt" zurück. Die Neuenheimer kamen zwar zu drei Versuchen durch Shalva Didebashvili (2) und Te Ira Davison, doch die Chancen zum vierten Versuch und offensiven Bonuspunkt wurden vertändelt. Ein möglicher defensiver Bonuspunkt ging in den letzten drei Minuten durch drei berechtigte Straftritte von Jeremy Te Huia flöten. Tomás van Gelderen traf für den SCN mit einem Straftritt und zwei Erhöhungen, schied dann aber verletzt aus.