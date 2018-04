Von Walter Gebhardt

Heidelberg. Morgen spielt Rugby-Bundesligist SC Neuenheim in Beauzée-sur-Aire bei Verdun gegen Rugby Centre Meuse Force 4. Das Freundschaftsspiel wird zur Erinnerung an die im Ersten Weltkrieg gefallenen deutschen und französischen Rugbyspieler ausgetragen.

Die Reihe deutsch-französischer Rugbybegegnungen beginnt Völker verbindend mit den II. Olympischen Spielen 1900. Gegen eine französische Auswahl und die USA trat der FC 1880 Frankfurt für Deutschland an und gewann Silber. 1906 spielten die Frankfurter in Paris gegen den Racing Club von Pierre de Coubertin und gewannen. 1908 reisten der Heidelberger Ruderklub und der FC Neuenheim nach Paris, um sich erfolgreich dem französischen Meister Stade Français zu stellen. 1911 kam mit SCUF Paris erstmals eine französische Mannschaft nach Deutschland und spielte in Worms. Mit einem Spiel des FCN (heute: SCN) 1912 in Nancy und an Ostern 1914 in Heidelberg gegen den SC de Vaugirard endete die Reihe sportlicher Begegnungen vor dem Ausbruch des Weltkriegs. Unter den Kriegsfreiwilligen waren viele Sportler. In der Kriegsbegeisterung sahen sie in dem Waffengang einen "Wettkampf der Ehre" für das Vaterland.

Frankreich und Deutschland waren bei Kriegsausbruch alles andere als Sportnationen. Für die Olympischen Spiele 1900 in Paris interessierte sich dort kaum jemand, wie de Coubertin beklagte. Rugby in Deutschland war schon weit hinter Fußball zurückgefallen, klein war der Kreis der Spieler und Vereine. Ausgesprochen drastisch war der Tod vieler Spieler für die Entwicklung des Rugbysports nach 1918. Während zwischen 1914 und 1918 in Süddeutschland kein Spielbetrieb mehr stattfindet, gelingt es den Hannoveraner Vereinen, bis Kriegsende durchgängig mit Nachwuchsmannschaften zu spielen. In Frankreich war Fußball ein Sport der Bourgeoisie, das Volk durfte Rugby spielen. Die größten Profisportarten waren Boxen und der Radsport. 1919 wurden der Fußball-, der Rugby- und der Leichtathletik-Verband, gegründet.

Als der Krieg zum Stellungskrieg geworden war, langweilten sich die Soldaten auf beiden Seiten. Das beunruhigte die Generalstäbe. Einige Soldaten hatten ihren Fuß- oder Rugbyball mitgebracht, so breitete sich der Sport an der Front aus. In französischen Zeitungen und in Feldpostbriefen finden sich ab Herbst 1914 Hinweise auf sportliche Aktivitäten. "Ich habe mehrere Kameraden, die von diesem noblen Sport überhaupt keine Ahnung hatten und inzwischen zu Fanatikern des ovalen Balls geworden sind. Ihnen das Rugbyspiel in den Schützengräben beizubringen, ist eher lustig", schrieb ein Spieler von Stade Français. Nach und nach führten die Sportzeitungen eine Rubrik "Sport an der Front" ein und forderten im November 1914: "Bälle, bitte Bälle für die Soldaten!" 1916, während der Schlacht an der Somme, kam es zu Fußballspielen mit den Engländern. Da bekamen die Franzosen eine Fußball-Lektion - und eine im Rugby: Von den Neuseeländern. 13 Spieler der All Blacks haben zwischen 1914 und 1918 in Frankreich ihr Leben gelassen.

Die Präsenz Tausender Briten mit ihrer ausgeprägten Sportkultur und Begeisterung für den Mannschaftssport war für die Verbreitung des Rugbys in den französischen Einheiten ein entscheidendes Element. Auf deutscher Seite war die Notwendigkeit in der militärischen Führung spät erkannt worden, den Männern einen Ausgleich zum Krieg anzubieten. Dennoch testiert die sporthistorische Forschung, dass "der moderne Sport bereits während des Großen Krieges tiefe Wurzeln bei den deutschen Soldaten geschlagen" hat. Das erste Rugby-Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland fand freilich erst 1927 statt.