Heidelberg. (CPB) Die deutsche Siebenerrugby-Nationalmannschaft hat das dritte Europameisterschaftsturnier am Wochenende im englischen Manchester auf dem achten Platz beendet. Damit hat sich die Mannschaft von Nationaltrainer Rainer Kumm (Hannover) im Klassement der zwölf besten Nationalmannschaften vom bisherigen elften Rang verbessert. Das genaue EM-Ranking wird "Rugby Europe", wie der europäische Verband nun heißt, nach komplizierten Rechenübungen erst im Laufe dieser Woche veröffentlichen.

Die Equipe des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV), die erstmals in dieser Saison mit allen Assen antreten konnte, hat sich dem Klassenverbleib in der Division 1 einen großen Schritt genähert, muss aber am 20./21. September noch das vierte und letzte Turnier im rumänischen Bukarest durchstehen.

In Manchester spielte die deutsche Sieben in einer sehr starken Vorrundengruppe. Im Eröffnungsspiel am Samstagmorgen überraschte das Team mit einem 19:14-Sieg über den siebenfachen Europameister Portugal. Phil Szczesny (Hannover 78), Fabian Heimpel und Marvin Dieckmann (beide RG Heidelberg) gelangen drei Versuche, Heimpel traf mit zwei Erhöhungen. Der erste Erfolg sollte freilich der einzige bleiben, dann folgten fünf Niederlagen.

Am frühen Samstagnachmittag schnupperten die Deutschen an einem Sieg gegen Ex-Weltmeister Wales, der aber durch einen Versuch in der vorletzten Minute mit 26:24 die Oberhand behielt. Die Deutschen legten vier Versuche durch Raynor Parkinson, Robert Hittel, Clemens von Grumbkow (alle Heidelberger RK) und Jérome Ruhnau (RK 03 Berlin). Fabian Heimpel und Raynor Parkinson erhöhten je einmal.

Am späten Samstagnachmittag hatten die Deutschen beim 10:39 gegen Jean-Claude Skrèlas Frankreich-Sieben keine Chance. Die beiden deutschen Versuche legte Phil Szczesny, der eine schwere Verletzung erfreulicher Weise gut überstanden und ist in Bestform.

Im Kampf um die Plate für Platz fünf musste die DRV-Sieben am Sonntagmorgen gegen Titelverteidiger England antreten und verlor mit 0:35. Besser lief es gegen Schottland, das aber mit 35:12 gewann. Raynor Parkinson und Jérome Ruhnau erzielten die beiden Versuche, Fabian Heimpel erhöhte einmal.

Im abschließenden Spiel um Platz sieben am Sonntagnachmittag - erneut gegen die "Roten Drachen" aus Wales - führten die Deutschen nach Versuchen von Raynor Parkinson und Phil Szczesny und Parkinsons Erhöhung mit 12:5, musste sich aber mit 12:19 geschlagen geben. Turniersieger wurde England durch ein 28:23 gegen Frankreich.