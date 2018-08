Das deutsche Siebenerrugby-Nationalteam, hier bei der Vorbereitung in Heidelberg, hat bei der EM in Bukarest den achten Platz belegt. Hintere Reihe v.l.n.r.: Mentaltrainer Maurizio Kemptner, die Physiotherapeutinnen Patrycia Kunzelmann und Lorena Kemptner, Raphael Hackl, Florian Wehrspann, Robert Haase, Anjo Buckman, Raynor Parkinson, Trainer Rainer Kumm, Steffen Liebig, Hendrik van der Merwe, Leistungssportreferent Manuel Wilhelm und Vizepräsident Michael Schnellbach; vordere Reihe v.l.n.r.: Raphael Pyrasch, Pierre Mathurin, Marvin Dieckmann, Fabian Heimpel, Carlos Soteras-Merz, Oliver Paine, Phil Szczesny, Bastian Himmer, Chad Shepherd und Elmar Heimpel. Foto: F&S

Bukarest. (bee) Die deutsche Siebenerrugby-Nationalmannschaft hat beim zweiten Turnier der Europameisterschaft im rumänischen Bukarest den achten Platz erreicht. Beim ersten Turnier in Lyon war das Team des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) Zehnter gewesen. In der EM-Gesamtwertung liegt Deutschland auf dem mit Spanien geteilten zehnten Platz, hat den Klassenverbleib in der Division 1 geschafft und mit den Auftritten am ersten Turniertag von Bukarest viel Respekt gewonnen.

Nach drei Siegen gegen Schottland, die Ukraine und Spanien und zwei Niederlagen gegen Russland und Frankreich in der Vorrunde musste sich die Mannschaft der beiden Trainer Rainer Kumm (Hannover) und Markus Walger (Heusenstamm) in der Plate-Runde um die Plätze fünf bis acht erst den Georgiern und im Spiel um Platz sieben auch den Schotten geschlagen geben. Erfreulich: Mit Fabian Heimpel von der Rudergesellschaft Heidelberg stellt der DRV in dieser EM-Saison den drittbesten Punktesammler. Besser waren nur zwei Spieler des alten und neuen Europameisters England. Der hatte nach dem Turnier in Lyon auch in Bukarest gewonnen und damit den EM-Titel verteidigt. Im Finale wurde Frankreich mit 31:7 geschlagen.

DRV-Leistungsportreferent Manuel Wilhelm (Heidelberg) wertete: "Mit diesem achten Platz in Bukarest können wir zufrieden sein. Wenn wir uns vor Augen halten, von wo wir kommen, hat das Team eine sehr ordentliche Entwicklung genommen. Wir haben zwei Teams aus der IRB-Weltserie hinter uns gelassen."

Vorrunde, Gruppe B, Russland - Deutschland 24:21 (17:7), Punkte: 5:0 (2.) Versuch Simplikevich; 12:0 (4.) V Bondarev + Erhöhung Lazarenko; 12:7 (5.) V Szczesny + E F. Heimpel; 17:7 (6.) V Simplikevich; 24:7 (8.) V Korotkov + E Perov; 24:14 (12.) V Szczesny + E Heimpel; 24:21 (14.) V Szczesny + E Heimpel.

Schottland - Deutschland 7:22 (0:5), Punkte: 0:5 (4.) V Mathurin; 0:12 (9.) V Mathurin + E Heimpel; 7:12 (11.) V Robertson + E Ferguson; 7:15 (13.) Straftritt Heimpel; 7:22 (14.) V Parkinson + E Heimpel.

Deutschland - Ukraine 28:0 (14:0), Punkte: 7:0 (3.) V Steffen Liebig + E Heimpel; 14:0 (6.) V Mathurin + E Heimpel; 21:0 (10.) V Dieckmann + E Heimpel; 28:0 (14.) V Szczesny + E Parkinson.

Spanien - Deutschland 17:21 (7:14), Punkte: 0:7 (2.) V Liebig + E Szczesny; 0:14 (3.) V + E Heimpel; 7:14 (5.) V Villanueva Martin + E Baró; 12:14 (12.) V López Vazquez; 17:14 (13.) V Baró; 17:21 (14.) V Dieckmann + E Himmer.

Frankreich - Deutschland 40:14 (26:7), Punkte: 7:0 (1.) V + E Albaladejo; 12:0 (2.) V Albaladejo; 12:7 (4.) V Hackl + E Heimpel; 19:7 (5.) V Saubade + E Albaladejo; 26:7 (7.) V + E Albaladejo; 33:7 (8.) V Inigo + E Albaladejo; 33:14 (11.) Versuch Hittel + E Heimpel; 40:14 (11.) V + E Candelon.

Plate-Halbfinale, Georgien - Deutschland 22:7 (5:7), Punkte: 0:7 (1.) V Szczesny + E Heimpel; 5:7 (7.) V Makharashvili; 10:7 (10.) V Kalmakhelidze; 17:7 (13.) V Gogolashvili + E Kalanadze; 22:7 (14.) V Dzneladze.

Spiel um Platz 7, Schottland - Deutschland 36:12 (19:12), Punkte: 5:0 (1.) V Riddell; 5:7 (3.) V + E Heimpel; 12:7 (5.) V Fleming + E Johnstone; 12:12 (7.) V Hittel; 19:12 (7.) V Fleming + E Turnbull; 24:12 (8.) V Turnbull; 29:12 (11.) V Dewar; 36:12 (13.) V Dean + E Ferguson.

Finale: England - Frankreich 31:7; um Platz 3: Russland - Italien 31:7; um Platz 5: Portugal - Georgien 24:10; um Platz 9: Rumänien - Wales 17:12; um Platz 11: Spanien - Ukraine 21:5.