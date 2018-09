Beauzée-sur-Aire. (CPB) Rugby-Bundesligist Sportclub Neuenheim hat am Samstag ein Freundschaftsspiel in Beauzée-sur-Aire gegen eine Auswahl des Comités Centre Meuse de Rugby mit 43:29 (26:17) Punkten gewonnen und die rund 500 Zuschauer auf dem nagelneuen Rugbyplatz der 300-Seelen-Gemeinde Beauzée-sur-Aire begeistert, auf dem der 2002 gegründete Verein Rugby Centre Meuse Force 4 künftig seine Heimspiele in der Honneur-Klasse (sechste Liga) austragen wird. Das Comité Centre Meuse ist mit nur drei Klubs einer der kleinsten Landesverbände der mächtigen Fédération Française de Rugby (FFR). Außer in Beauzée-sur-Aire wird in Verdun und Bar le Duc Rugby gespielt.

Die beiden hoch motivierten Mannschaften lieferten sich ein attraktives Match, in dem sie Unachtsamkeiten in der Verteidigung durch besonders schöne Angriffe wettmachten. Die Neuenheimer erzielten sieben Versuche durch Leo Becker (2), Marten Strauch (2), Te Ira Davison, Wynston Cameron-Dow und Luca Hoffmann. Cameron-Dow traf mit vier Erhöhungen. RCM Force 4 erzielte fünf Versuche durch Guillaume Palin, Rémy Veysseyre, Camille Tridon, Jonathan Mesaglio und Guillaume Platel, von denen Xavier Vingert zwei erhöhte. Besonders Marten Strauch wurde von den Zuschauern für seine kraftvollen Sprints bewundert: "Le Rouge - o là là!"

Der neue Rugbyplatz von Beauzée-sur-Aire, zu dessen Einweihung neben Landrat und Bürgermeister auch Alain Lux vom Nationalen Olympischen Komitee und der FFR sowie ein Fernsehteam von FR3 gekommen waren, liegt mitten auf dem Schlachtfeld von Vaux Marie, wo zwischen dem 7. und 10. September 1914 rund 12.000 französische und deutsche Soldaten beim Kampf um einige Viehweiden und Kartoffenäcker den Tod gefunden hatten. "Rugby statt Krieg" hieß die Losung 100 Jahre danach.