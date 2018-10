Heidelberg. (RNZ) Wenn die deutsche Rugby-Nationalmannschaft am heutigen Samstag um 15 Uhr im Fritz-Grunebaum-Sportpark in Heidelberg-Kirchheim Brasilien zum Weltranglistenspiel empfängt, führt erneut der hünenhafte Zweite-Reihe-Stürmer Michael Poppmeier vom deutschen Vizemeister Heidelberger Ruderklub die Fünfzehn des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) aufs Feld, die am letzten Samstag in Frankfurt durch einen 24:21-Sieg über Uruguay für weltweites Staunen gesorgt hat.

Der 34-jährige Michael Poppmeier hat die Kapitänsbinde von seinem Vereinskameraden Sean Armstrong übernommen, der noch immer an einer Adduktorenzerrung leidet und im Hinblick auf die fünf superschweren Frühjahrsspiele in der Europameisterschafts-Division 1A gegen Titelverteidiger Georgien, Rumänien, Russland, Spanien und Aufsteiger Belgien nicht "verheizt" werden darf, zumal mit dem in Heidelberg geborenen Straßburger Tim Menzel ein starker Gedrängehalb zur Verfügung steht.

Poppmeier hat deutsche Wurzeln, ist in Südafrika, dem Land des Rugby-Weltmeisters von 1995 und 2007, aufgewachsen und hat in Kapstadt Toprugby gespielt. Später wirkte er beim damaligen deutschen Meister DRC Hannover, beim London Scottish RFC und in Italien, ehe er nach kurzer Rückkehr ans Kap der Guten Hoffnung zum HRK wechselte.

Poppmeier sagt: "Der Sieg am letzten Samstag war ein tolles Erlebnis. Aber heute beginnt ein neues Spiel!" Das Stadion öffnet um 11 Uhr, Vorspiele gibt es ab 12 Uhr. Tickets gibt es an der Tageskasse.