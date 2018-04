Heidelberg. (CPB) Mit einem Vergleichsspiel zwischen der Juniorenauswahl des Rugby-Verbandes Baden-Württemberg (RBW) und der U18-Nationalmannschaft der Niederlande beginnt am morgigen Samstag das Rugby-Jahr in Heidelberg. Die Partie zwischen dem Team des hauptberuflichen Landestrainers Jan Ceselka (Heidelberg) und den jungen Holländern wird morgen um 14.30 Uhr im Fritz-Grunebaum-Sportpark am Kirchheimer Harbigweg angepfiffen.

RBW-Teammanagerin Katrin Lichtenberg (Heidelberg) hat einen großen Kader gebildet, denn zunächst spielen die Baden-Württemberger zweimal 25 Minuten als reine U17-Auswahl, ehe für weitere zweimal 25 Minuten die U18-Auswahlspieler eingewechselt werden. Mit dem gesamten Spielerkreis strebt der RBW den erneuten Sieg bei der deutschen Meisterschaft der Landesauswahlen in der Altersklasse U18 an. Landestrainer Ceselka hat die Trainingsintensität des Nachwuchses in den letzten Monaten deutlich erhöht. So finden Auswahltrainings am sehr frühen Morgen vor Unterrichtsbeginn statt, und aus dem Nachwuchsleistungszentrum in Rottweil fanden Talente des RC Rottweil und des RC Konstanz den Weg in den RBW-Kader.

Im SAS Institute-Wintercup der Rugby-Schüler U7, U8, U10 und U12 wird am Sonntag ab 8.45 Uhr das dritte und letzte Turnier mit Siegerehrung in der Sporthalle des Englischen Instituts Heidelberg in der Rheinstraße durchgeführt.

Die Bundesliga-Mannschaft des TSV Handschuhsheim bestreitet am Samstag um 15 Uhr an der Tiergartenstraße ein Testspiel gegen Hannover 78.

Baden-Württemberg, U17: Henk Grimminger, Mauro Würmli, Leon Wagner, Leander Steidel, Tim Lichtenberg, Benjamin Fromm, Isaac Berry, Mike Ruppert, Nicolas Günther, Nils Schindler, Carlo Maass (alle RG Heidelberg), Kristopher Gugau, Valentin Heuser, Tobias Robl (alle SC Neuenheim), Pirmin Stöhr, Lucas Schmitt, Vincent Müller, Kai Jansen, Christopher Korn, Nico Richter, Michael Heinl, Stefan Schorb, Felix Krause (alle TSV Handschuhsheim), Manuel Jäger, Noah Volkers, Leonard Holpp (alle RC Rottweil), George Matthews (RC Konstanz), Janosch Kasperlik (Heidelberger RK); U18: Nico D'Amato, Malik Zarth, Jonas Malaizier (alle RGH), Felix Martel, Marcel Danzer, Max Reinhard (alle TSV Handschuhsheim), Jordan Güllübag (SCN), Niklas Hohl (HRK), Gabriel Jäger, Robert Lehmann, Fabian Schüler (alle RC Rottweil).