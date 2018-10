Hamburg. (dpa) Im Kampf um die Teilnahme an der Rugby-Weltmeisterschaft in England und Wales im Herbst 2015 kann der deutsche Nationalcoach Kobus Potgieter auf erfahrene Akteure zurückgreifen. So feiern Rekordnationalspieler Alexander Widiker (Heidelberger RK) und Robert Mohr (DSV Hannover) im K.o.-Spiel gegen Russland am heutigen Samstag in Hamburg (15.Uhr) ihr Comeback im Dress des Deutschen Rugby-Verbands (die RNZ berichtete).

Nur das Siegerteam bleibt im Rennen um ein WM-Ticket. "Es ist quasi ein Finale, und wir kommen hierher, um zu gewinnen", sagte Potgieter in der Hansestadt. Der Gewinner der Partie in trifft in der nächsten K.o-Runde auf den Ersten der Afrika-Gruppe. Das wird wahrscheinlich Namibia sein. Zwischen dem Sieger dieses Duells und dem Gewinner der Begegnung Uruguay gegen Hongkong wird dann der letzte der 20 Startplätze für die Titelkämpfe vom 18. September bis 31. Oktober auf der Insel vergeben.

Beim DRV gilt die volle Konzentration auf das anstehende Spiel. "Russland ist physisch stärker", räumte Potgieter ein. Der Verband hofft, dass es heute warm und sonnig bleibt. "Das würde uns entgegenkommen, denn wir wollen uns viel bewegen und das Spiel schnell machen", sagte Mohr. Die WM im 15er-Rugby findet seit 1987 alle vier Jahre statt, noch nie war eine deutsche Mannschaft qualifiziert.